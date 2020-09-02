Donald Trump, Müslümanlar için 'terörist' ifadesini kullanan sunucunun kovulmasını istedi

Joy Reid, dün katıldığı bir televizyon yayınında Donald Trump ve destekçilerinin radikalleştiğini belirterek, bunun Müslüman ülkelerdeki kişilerin 'terörize olmasına' benzediğini söyledi.

Söz konusu yayının ardından Reid'in bu sözlerinin 'İslamofobik' ve 'ırkçı' olduğunu belirten birçok sosyal medya kullanıcısı, Reid'in Müslümanlar ile terörizmi bağdaştırmasına tepki gösterdi.

Reid'in bu sözlerine son tepki Trump'tan geldi.

Trump, konuya ilişkin bir haberi alıntılayarak yaptığı Twitter paylaşımında, "Yeteneksiz Joy Reid, korkunç bir kelime olan 'Müslüman teröristler' ifadesini kullandığı için kovulmalı. MSNBC'de böyle bir yabancı düşmanlığı ve ırkçılık. Başka kim olsa hızla giderdi" ifadesini kullandı.

Like Fredo at Fake News @CNN, the very untalented Joy Reid should be fired for this horrible use of the words “Muslim Terrorists”. Such xenophobia and racism on MSDNC. Anyone else would be gone, and fast!!! https://t.co/a5HSIEXlQL — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 2, 2020

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