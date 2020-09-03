Ünlü aktör Dwayne Johnson ile tüm ailesi koronavirüse yakalandı

‘The Rock’ lakaplı ünlü Hollywood oyuncusu Dwayne Johnson, birkaç hafta önce kendisinin, eşinin ve iki çocuğunun Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığını ancak hepsinin iyileştiğini söyledi.

Sosyal medya hesabı üzerinden görüntülü bir paylaşım yapan ünlü oyuncu Johnson, kendisi ile tüm ailesinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını açıkladı.

48 yaşındaki aktörü Johnson, yaptığı paylaşımda, 35 yaşındaki şarkıcı eşi Lauren Hashian, kızları dört yaşındaki Jasmine ve iki yaşındaki Tiana ile birlikte son üç hafta boyunca Kovid-19 hastalığıyla mücadele ettiklerini ve artık daha iyi olduklarını belirtti.

" Bu, bir aile olarak katlanmak zorunda kaldığımız en zor şeylerden biri oldu” diye konuşan Johnson, küçük kızlarının çoğunlukla birkaç gün boğaz ağrısı şikayetinin olduğunu, ancak kendisiyle eşinin 'sert bir gidişat' yaşadığını söyledi.

Geçmişte çok zor şeyleri atlattığını, ancak koronavirüsün tüm bunlardan farklı olduğunu da belirten aktör, “Ama size ,bizim bir aile olarak iyi olduğumuzu söylemekten mutluluk duyarım. Artık bunun sonuna geldik. Bulaşıcı değiliz ve tanrıya şükür sağlıklıyız" ifadelerini kullandı.

'Maske takma fikrinin politik gündem haline getirilmesi beni şaşırtıyor'

Virüsün yayılmasını engellemek için herkesi maske takmaya çağıran aktör, "Bazı politikacılar dahil bazı insanların maske takma fikrini alıp politik gündem haline getirmeleri beni şaşırtıyor. Maske takmanın gerekli olduğu bir gerçek. Doğru olan maske takmak, bu bir sorumluluk" diye ekledi.