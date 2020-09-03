Trump'tan seçmenlere yasadışı öneri: Kuzey Karolina'da yaşayanlar iki kere oy kullansın

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Karolina eyaletindeki seçmenlere, oylarının sayıldığından emin olmaları için hem sandıkta hem de postayla olmak üzere iki kere oy vermesi çağrısında bulundu. Ancak ABD’de birden fazla oy kullanmak yasadışı kabul ediliyor.

Başkanlık seçimine aylar kala anketlerde rakibi Joe Biden’ın gerisinde görünen ABD Başkanı Donald Trump, her bir oyun ‘peşine düştü’. Bu uğurda seçmenlerine yasadışı önerilerde bulunmaktan çekinmeyen Trump, Kuzey Karolina’daki destekçilerinden hem sandıkta şahsen hem de posta yoluyla oy vermelerini istedi.

Eyalet çapında yayın yapan WECT-TV’ye konuşan Trump, posta yoluyla oy vermenin güvenirliğine dair bir soru üzerine “Bu yüzden göndermelerine izin verin ve oy vermelerine izin verin. Eğer sistem söyledikleri kadar iyiyse, o zaman belli ki şahsen oy kullanamayacaklar” dedi.

ABD yasalarına göre birden fazla oy kullanmanın suç kabul edildiğini belirten Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği ise, Trump’ın bu sözlerle yasaları çiğnemeye teşvik ettiğini belirtti. Aktivistler, kamuoyuna “Trump’ı dinlemeyin” çağrısında bulundu.

Trump, koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan oy kullanılmasını kolaylaştırmak için pusulaların posta yoluyla gönderilmesinin seçimde hile ve yolsuzluğa neden olacağını her fırsatta diye getiriyor. Trump, Demokratların bu şekilde ‘seçimleri çalmak istediğini’ savunuyor.

ABD Adalet Bakanı William Barr, 3 Kasım’da yapılacak seçimler için posta yoluyla gönderilen oy pusulalarının yolsuzluğa açık olduğunu söylemişti.

Ancak posta yoluyla oy kullanmak ABD için yeni bir yöntem değil. İstatistiklere göre 2016 yılındaki seçimlerde her dört kişiden biri bu şekilde oy kullandı.