Toplu telefon dinlemeyle üst veri devşirilmesini yasadışı ilan eden ABD yargısı, programı ifşa eden Snowden'a övgü düzdü

NSA'nın milyonlarca Amerikalının telefon iletişimini dinleyip veri tabanına kaydetmesinin yasadışı olduğuna hükmeden federal temyiz mahkemesi, Edward Snowden'ın programın ifşa edilmesindeki rolünü övdü. ABD yönetiminin casusluk suçlamasıyla peşine düştüğü Snowden, "Bugünü göreceğim aklıma gelmezdi. Ama işte o gün geldi" dedi.

ABD yönetiminin Ulusal Güvenlik Teşkilatı'nın (NSA) hem ülke hem de dünya çapında yasadışı dinleme ve takip yaptığını 2013 yılında ifşa etiği için suçlu ilan ettiği ve dünya dar getirdiği Edward Snowden'ın yüzünü güldüren haber geldi.

ABD'nin 9. Bölge Temyiz Mahkemesi, eski istihbarat analisti Snowden'ın ifşa ederek dünyayı haberdar ettiği ABD'lilerin telefonlarının toplu dinlenip kaydedilmesi programının yasadışı olduğuna karar verdi.

Temyiz mahkemesinin üç yargıçlı heyetinin verdiği kararda, ABD istihbarat yetkililerinin kamuoyuna programı savundukları açıklamalarında doğruyu söylemediği belirtilirken, Snowden'ın kamuoyunun programdan haberdar olmasını sağlayan rolüne birçok kez atıf yapıldı.

|̶ ̶ ̶ ̶|ey @realDonaldTrump , can you please drop the false charges against Edward Snowden and allow him to return home safely without the threat of being arrested now? https://t.co/9B7OpQ9l1K — Manchik for Congress (@Joe_Manchik) September 3, 2020

Mayıs 2013'te ABD'den çıkıp haziranda programın içeriğini uluslararası yayın kuruluşlarıyla paylaşmasının ardından ABD yönetiminin istihbaratı yetkisiz taraflara ileterek casusluk yasasını ihlal ettiği suçlamalarından resmen aradığı ve güvenlik aygıtını peşine düşürdüğü Snowden, 7 yıldır yenilemeye tabi sığınmayla Rusya'da yaşıyor.

Programa karşı dava açan Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) isimli STK, dün Twitter hesabından "Federal bir temyiz mahkemesi, NSA'nın Amerikalıların telefon kayıtlarını yığın olarak toplamasının yasadışı olduğuna hükmetti. Bizim başından beri bildiğimizi teyit eden bu karar, mahremiyet haklarımız açısından bir zaferdir" açıklamasını yaptı.

Hala casuslukla suçlanan ve gıyabında dava açılan Snowden, açıklamayı paylaşarak şöyle tweetledi:

"7 yıl önce gerçeği söylediğim için suçlu ilan edildiğime dair haberler geldiğinde, mahkemelerimizin NSA'nın faaliyetlerini yasadışı olması sebebiyle kınayacağı ve aynı kararda bunu ortaya çıkardığım için bana itibar edeceği günü göreceğimi asla hayal edemezdim. Ama işte o gün geldi."

Seven years ago, as the news declared I was being charged as a criminal for speaking the truth, I never imagined that I would live to see our courts condemn the NSA's activities as unlawful and in the same ruling credit me for exposing them.



And yet that day has arrived. https://t.co/FRdG2zUA4U — Edward Snowden (@Snowden) September 2, 2020

Mahkeme kararında, yargı kararı çıkarmaksızın milyonlarca Amerikalının telefon iletişiminin gizlice veri tabanında toplanmasının Dış İstihbarat İzleme Yasasını ihlal ettiği ve ABD Anayasasını da ihlal ediyor olabileceği belirtildi.

Snowden ifşa edene dek NSA'nın asla bilerek Amerikalılar hakkında istihbarat toplamadığında ısrar eden ABD istihbarat yetkilileri, ifşa olmalarının ardından, bu kez programın ülke içindeki aşırılıkçılıkla mücadelede önemli rol oynadığını savunmaya geçti, bunun için San Diego'dan Somali'deki cihatçılara yardım sağlamakla suçlanan dört Somalili göçmen hakkındaki davayı örnek gösterdi.

U.S. court: Mass surveillance program exposed by Snowden was illegal https://t.co/4QjwC91nDI pic.twitter.com/lTxD2WaIbv — Reuters (@Reuters) September 3, 2020

Temyiz mahkemesi ise bu iddianın gizli kayıt içeriğiyle tutarlı olmadığını söyledi. Yasadışı dinleme-izlemenin davada sunulan kanıtları bozmadığı, dolayısıyla dörtlü hakkındaki mahkumiyeti etkilemeyeceği görüşünü bildirdi. Oysa ACLU davayı bu dörtlü adına da açmıştı.

Ninth Circuit holds in the Moalin case that the telephony metadata collection program (call detail records program) the government justified under FISA section 215 actually violated the law.



But of course it doesn't stop there. https://t.co/CqVlEvwuq0 — granick (@granick) September 2, 2020

Even though the govt violated the Fourth Amendment the court declines to suppress on the grounds that the did not taint the evidence introduced by the government at trial.



The conviction wasn't based on the "fruit of the poisonous tree."



But that's not even the fucked up part. — granick (@granick) September 2, 2020

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