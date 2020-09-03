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    Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, maskesiz kuaför ziyaretiyle ilgili kendisini savunurken, seçim bölgesi San Francisco'da kuaför yasağını bilmesi gerektiğinden söz etmedi.

    Trump'ı maske takmadığı için eleştiren Pelosi'den maskesiz kuaför ziyaretinin görüntülenmesine 'kumpas' tepkisi

    © REUTERS / POOL New
    ABD
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    Konu:
    Koronavirüsün yeni merkezi ABD: Toplu mezarlar kazılıyor  (295)
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    Trump ve diğer Cumhuriyetçileri maske takmadıkları ve koronavirüs önlemlerini çiğnedikleri için eleştiren Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, yasak olmasına rağmen kuaför açtırıp içeride maskesiz dolaşmasının görüntülerinin yayımlanmasına 'kumpas' tepkisini gösterdi.

    ABD Başkanı Donald Trump'ın azledilmesine uğraşmış başhasmı ve koronavirüs icraatlarının baştenkitçisi konumundaki Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, yasak olmasına rağmen maskesiz halde bir kuaförde görüntülenmesine verdiği tepkiyle Trump'tan arta kalmadığını gösterdi.

    Demokrat Parti'nin Kaliforniya vekili Nancy Pelosi, kendi eyaletinin San Francisco kentindeki bir kuaför salonunu koronavirüs önlemlerini ihlal eder şekilde ziyaret ettiğinin görüntülenmesini, kendisine kurulmuş kumpas olarak niteledi.

    CNN: Trump'a kampanya hediyesi

    Demokrat Parti yanlısı medyada, kumpas ya da değil, Pelosi'nin ABD başkanlık seçimine iki ay kala Trump'a kampanya hediyesi verdiği yorumları yapıldı.

    Trump'ı maske takmadığı için sık sık eleştiren Pelosi'nin kendi memleketi San Francisco'da kapalı mekanlarda kuaförlük hizmetleri verilmesine yönelik yasağı bilmesi gerekirken, 31 Ağustos'ta eSalon SF'ye girerken ve içeride maske boynunda dolaşırken görüntüleri, Trump yanlısı Fox News kanalında yayımlandı.  

    'Salon bana bir seferde bir müşteri ağırlayabileceğini söyledi'

    Bunun üzerine San Francisco'da basın toplantısı düzenleyen Demokrat Parti'nin önde gelen ismi, şöyle konuştu:

    "Yıllardır pek çok kez gittiğim komşu kuaför salonunun sözüne güvenmemin sorumluluğunu üstleniyorum. Salon bana bir seferde bir müşteri ağırlayabileceğini söyledi. Buna güvendim, ama bir kumpas olduğu ortaya çıktı. Dolayısıyla kumpasa gelmenin sorumluluğunu üstleniyorum ve bu konuda tüm söyleyeceğim bu kadar." 

    "Bence salon bu kumpasla ilgili bir özür borçlu" talebinde bulunan Pelosi, "Ülkemizi yeniden harekete geçirmeliyiz. Bu konunun koronavirüsten 185 binden fazla kişinin öldüğü gerçeğini unutturmasına izin vermeyeceğim" diye ekledi.

    Basın toplantısından önce, Meclis Başkanı'nın sözcüsü de işletmenin Pelosi'ye bir seferde tek müşteriye izin olduğunu söylediğini savundu.

    Trump: Pelosi'nin yok oluşu

    Pelosi, daha önce ABD Hastalık Kontrol Merkezleri'nin Amerikalılara kamuya açık alanlarda maske giymesini tavsiye eden kurallarını sık sık anmış, pandemi nedeniyle evde kalma döneminde kamuoyunun karşısına hep maskeyle çıkmış ve Cumhuriyetçi Partili siyasileri kurallara uymadıkları için paylamıştı.

    Dolayısıyla kuaför videosu yayımlanır yayımlanmaz, Trump'tan 'diğerleri kapalıyken bir güzellik salonu açtıran ve sürekli olarak herkese nutuk çekmesine rağmen maske takmayan çılgın Pelosi'nin kendini yok ettiğine' dair tweet geldi. 

    'İşletmeci Pelosi karşıtı'

    Salonun işletmecisi Erica Kious, Fox News'a yaptığı açıklamada, 'kendisinden koltuk kiralayan bağımsız saç stilistleriyle çalıştığını, içlerinden birinin kendisini arayıp Pelosi'nin saç yıkama-kurutma için gelmek istediğini söylediğini' aktarıp şu ifadeleri kullandı:

    "İçeri girişi, başka kimse gelemezken ve ben çalışamazken öylesine girebileceğini ve işini gördürebileceğini sanması, surata atılmış tokat gibiydi." 

    Sözkonusu saç stilistinin avukatı ise 'Kious'tan telefonla randevu alındığını, randevuyu onaylayan Kious'un işyerlerinin kapalı olmasından Pelosi'yi sorumlu tutan sert eleştiriler sarf ettiğini' söyledi.

    Daha önce San Francisco Belediye Başkanı, 1 Eylül'den itibaren kuaförlerin açık alanda hizmet vermesine izin verdiğini açıklamıştı.

    Konu:
    Koronavirüsün yeni merkezi ABD: Toplu mezarlar kazılıyor  (295)
    Etiketler:
    Fox News, Kumpas, Maske, Kuaför, Donald Trump, Nancy Pelosi
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