Trump'ı maske takmadığı için eleştiren Pelosi'den maskesiz kuaför ziyaretinin görüntülenmesine 'kumpas' tepkisi

Trump ve diğer Cumhuriyetçileri maske takmadıkları ve koronavirüs önlemlerini çiğnedikleri için eleştiren Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, yasak olmasına rağmen kuaför açtırıp içeride maskesiz dolaşmasının görüntülerinin yayımlanmasına 'kumpas' tepkisini gösterdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın azledilmesine uğraşmış başhasmı ve koronavirüs icraatlarının baştenkitçisi konumundaki Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, yasak olmasına rağmen maskesiz halde bir kuaförde görüntülenmesine verdiği tepkiyle Trump'tan arta kalmadığını gösterdi.

Demokrat Parti'nin Kaliforniya vekili Nancy Pelosi, kendi eyaletinin San Francisco kentindeki bir kuaför salonunu koronavirüs önlemlerini ihlal eder şekilde ziyaret ettiğinin görüntülenmesini, kendisine kurulmuş kumpas olarak niteledi.

Nancy Pelosi pictured without mask in hair salon https://t.co/ZfV4q79rs2 — BBC News (World) (@BBCWorld) September 2, 2020

CNN: Trump'a kampanya hediyesi

Demokrat Parti yanlısı medyada, kumpas ya da değil, Pelosi'nin ABD başkanlık seçimine iki ay kala Trump'a kampanya hediyesi verdiği yorumları yapıldı.

Nancy Pelosi just handed Trump a campaign gifthttps://t.co/nGMwh3CfVJ pic.twitter.com/X8ZSCyBwE8 — Chris Cillizza (@CillizzaCNN) September 2, 2020

Trump'ı maske takmadığı için sık sık eleştiren Pelosi'nin kendi memleketi San Francisco'da kapalı mekanlarda kuaförlük hizmetleri verilmesine yönelik yasağı bilmesi gerekirken, 31 Ağustos'ta eSalon SF'ye girerken ve içeride maske boynunda dolaşırken görüntüleri, Trump yanlısı Fox News kanalında yayımlandı.

The people must wear a mask in California.

The people can’t go to the gym.

The people can’t go to just any salon.



But if you know @GavinNewsom you can. @recallgavin2020 https://t.co/I95QSVM1SY — Richard Grenell (@RichardGrenell) September 1, 2020

'Salon bana bir seferde bir müşteri ağırlayabileceğini söyledi'

Bunun üzerine San Francisco'da basın toplantısı düzenleyen Demokrat Parti'nin önde gelen ismi, şöyle konuştu:

"Yıllardır pek çok kez gittiğim komşu kuaför salonunun sözüne güvenmemin sorumluluğunu üstleniyorum. Salon bana bir seferde bir müşteri ağırlayabileceğini söyledi. Buna güvendim, ama bir kumpas olduğu ortaya çıktı. Dolayısıyla kumpasa gelmenin sorumluluğunu üstleniyorum ve bu konuda tüm söyleyeceğim bu kadar."

"Bence salon bu kumpasla ilgili bir özür borçlu" talebinde bulunan Pelosi, "Ülkemizi yeniden harekete geçirmeliyiz. Bu konunun koronavirüsten 185 binden fazla kişinin öldüğü gerçeğini unutturmasına izin vermeyeceğim" diye ekledi.

.@SpeakerPelosi blames a small business owner for her using their salon despite a San Fran ban: “It was clearly a setup … they owe me an apology” pic.twitter.com/dYgJ91Kqkw — Tom Elliott (@tomselliott) September 2, 2020

Basın toplantısından önce, Meclis Başkanı'nın sözcüsü de işletmenin Pelosi'ye bir seferde tek müşteriye izin olduğunu söylediğini savundu.

Trump: Pelosi'nin yok oluşu

Pelosi, daha önce ABD Hastalık Kontrol Merkezleri'nin Amerikalılara kamuya açık alanlarda maske giymesini tavsiye eden kurallarını sık sık anmış, pandemi nedeniyle evde kalma döneminde kamuoyunun karşısına hep maskeyle çıkmış ve Cumhuriyetçi Partili siyasileri kurallara uymadıkları için paylamıştı.

On the left: Nancy Pelosi today shaming Americans, saying "you must wear your mask."



On the right: Nancy Pelosi yesterday violating covid rules for salons and not wearing a mask. https://t.co/vUfa9fsCsT pic.twitter.com/aUveM3Fn9m — Trump War Room - Text TRUMP to 88022 (@TrumpWarRoom) September 1, 2020

Dolayısıyla kuaför videosu yayımlanır yayımlanmaz, Trump'tan 'diğerleri kapalıyken bir güzellik salonu açtıran ve sürekli olarak herkese nutuk çekmesine rağmen maske takmayan çılgın Pelosi'nin kendini yok ettiğine' dair tweet geldi.

Crazy Nancy Pelosi is being decimated for having a beauty parlor opened, when all others are closed, and for not wearing a Mask - despite constantly lecturing everyone else. We will almost certainly take back the House, and send Nancy packing! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 2, 2020

'İşletmeci Pelosi karşıtı'

Salonun işletmecisi Erica Kious, Fox News'a yaptığı açıklamada, 'kendisinden koltuk kiralayan bağımsız saç stilistleriyle çalıştığını, içlerinden birinin kendisini arayıp Pelosi'nin saç yıkama-kurutma için gelmek istediğini söylediğini' aktarıp şu ifadeleri kullandı:

"İçeri girişi, başka kimse gelemezken ve ben çalışamazken öylesine girebileceğini ve işini gördürebileceğini sanması, surata atılmış tokat gibiydi."

Erica Kious, owner of the salon Nancy Pelosi claims set her up, rips into @SpeakerPelosi on Tucker:



"If she is in there comfortably without a mask and feeling safe, then why are we shut down?" pic.twitter.com/GJuTK9AlVh — Daily Caller (@DailyCaller) September 3, 2020

Sözkonusu saç stilistinin avukatı ise 'Kious'tan telefonla randevu alındığını, randevuyu onaylayan Kious'un işyerlerinin kapalı olmasından Pelosi'yi sorumlu tutan sert eleştiriler sarf ettiğini' söyledi.

Pelosi claims she was "set up" by San Francisco salon https://t.co/VwfuVuzaEK pic.twitter.com/RWNaRZhq5C — The Hill (@thehill) September 3, 2020

Daha önce San Francisco Belediye Başkanı, 1 Eylül'den itibaren kuaförlerin açık alanda hizmet vermesine izin verdiğini açıklamıştı.