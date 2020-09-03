Beyaz Saray: Sırbistan-Kosova görüşmelerinde ilerleme kaydedildi

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien, "Sırbistan ve Kosova liderleri artık ilerleme kaydetti. Sabah seansında, ekonomik bağların etkinleştirilmesi ve ekonomik alanda normalleşme üzerinde yoğunlaştılar. Görüşmenin gündüz devam etmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Daha önce Beyaz Saray, Kosova ve Sırbistan’ın 3-4 Eylül’deki görüşmelerde siyaset değil ekonomik sorunların ele alınacağını, ABD’nin basında spekülasyonlara konu olan toprak değişimi dahil hiçbir gizli barış teklifi hazırlamadığını açıklamıştı.

Washington’da, Vucic ve Hoti arasında haziranda yapılması planlanan görüşme, Kosova’daki politik kriz yüzünden ertelenmişti.