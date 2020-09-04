Kayıt
19:16 04 Eylül 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Donald Trump'ın 11 Temmuz 2018 NATO zirvesine gelişi

    NYT: ABD Kongresi ve Avrupa başkentlerinde Trump'ın yeniden seçilirse NATO'dan çıkacağı korkusu hakim

    © AFP 2020 / BRENDAN SMIALOWSKI
    ABD
    URL'yi kısaltın
    0 31
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103725/10/1037251039_0:125:2400:1475_1200x675_80_0_0_863e28b631ac2e8dcf497b5e1fa300de.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/abd/202009041042781275-abd-kongresi-ve-avrupa-baskentlerinde-trumpin-yeniden-secilirse-natodan-cikacagi-korkusu-hakim/

    Trump'ın yeniden seçilirse gücüne güç katarak NATO'dan çıkma niyetini hayata geçirebileceğine dair haber yapan The New York Times, bunu destekleyen eski ulusal güvenlik yetkililerinin anlatımları ve uzman görüşlerine yer verdi. Habere göre ABD Kongresi ve Avrupa başkentleri, Trump'ın ikinci döneminde NATO'dan çıkacağına dair ciddi endişe içinde.

    The New York Times, kamuoyuna açıklamalarında müttefiklerden daha fazla savunma harcaması talep ederek, özel sohbetlerinde 71 yıllık ittifaktan çekilmekten söz ederek dört yıldır NATO'yu hedef alan Başkan Donald Trump'ın 3 Kasım'da yeniden seçilmesi halinde niyetini hayata geçirebileceğini öne sürdü. 

    Gazete, Trump'ın 2. döneminde ABD'yi NATO'dan çıkarmak isteyebileceğine dair Kongre ve Avrupa başkentlerinde hakim olan endişeye, Trump yönetiminin eski ulusal güvenlik yetkililerinin son dönemde yaptığı ifşaatların tuz biber ektiğini yazdı. Haberde ifşaatların, yeniden seçilmesi halinde daha güçlenecek Trump'ın yönetimine alması beklenen deneyimsiz ulusal güvenlik ekibiyle ABD'nin NATO üyeliğine darbe indirebileceği, hatta son verebileceği yönünde olduğu belirtildi. 

    Böyle bir hamlenin en büyük küresel stratejik kaymalardan biri olacağı uyarısını yapan Trump yönetiminin eski ulusal güvenlik yetkililerinin bunun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hesabına önemli bir zafer olarak yazılacağını öne sürdüğü aktarıldı. 

    Bunun ilk örneği olarak Trump'ın eski güvenlik danışmanlarından John Bolton'un anı kitabı verildi.

    Kitabında Başkan'ın sürekli olarak NATO'yu terk etmek isteğinden söz ettiğini aktaran Bolton, geçen ay bir İspanyol gazetesine verdiği demeçte, Trump'ın kasım seçimini beklemeden, ekim ayında bile ikinci görev döneminde NATO'dan çıkma niyetini beyan ederek sürpriz yapabileceğini ortaya attı. 

    İkinci örnek, The New York Times muhabiri Michael S. Schmidt'in bu hafta yayımlanan kitabından. Kitapta Trump'ın eski Beyaz Saray Genel Sekreteri John Kelly'nin özel sohbetlerinden biri alıntı var. Buna göre emekli general Kelly, yakın çevresine, Beyaz Saray'da karşı karşıya kaldığı en zor görevlerden birinin Trump'ın NATO'dan çıkmasını durdurma çabası olduğunu söyledi. O çevreden biri Kelly'nin bu mealde konuştuğunu teyit etti. 

    Ancak Trump bugüne değin kamuoyuna yaptığı açıklamalarda NATO'dan çıkmaktan söz etmedi. Diğer yandan geçen ay yayınlanan 50 maddeli ikinci görev dönemi gündeminde NATO konusuna doğrudan değinmeden 'müttefiklere adil şekilde paylarını ödetme' gözdağı tekrarlandı. Çarşamba günü 2. Dünya Savaşı'nin bitişinin 75. yıldönümü etkinliğinde yaptığı konuşmada ABD'nin Avrupa ile güvenlik işbirliğini devam ettirmesinden söz etmedi.

    Haberde "son aylarda Washington ve Avrupa'daki güvenlik müesses nizamı, Trump'ın ilk dönemi sona ermeden ittifakın temel ilkelerine meydan okumayacağı çıkarımında bulunarak kısa süreliğine rahat nefes almıştı. Ama uzmanlar, başkanlık seçimi yaklaştıkça kaygının büyüdüğünü söylüyor" denildi.

    The New York Times'a konuşan Brookings Enstitüsü ABD-Avrupa Merkezi Direktörü Thomas Wright, "Gerçek bir risk var" diyerek ekledi:

    "Kelly ve Bolton'dan öğrendik ki, Trump ilk döneminde çok daha ileri gitmek istemiş. Eğer seçimde tümüyle tasdik edildiği, politikalarının halk tarafından kuvvetle desteklendiği hissine kapılırsa, bence etkin şekilde NATO'dan çekilebilir."

    Kongre'nin büyük ihtimalle Trump'ın ittifaktan tümden çıkma çabasını engellemek için harekete geçeğini öngören gazete, ancak uzmanların Trump'ın isterse başka yollardan NATO'ya neredeyse öldürücü darbe indirebileceği görüşünde olduğunu belirtti. 

    Bu yollardan birinin Trump'ın NATO anlaşmasının 'herhangi bir üye ülkeye saldırıyı tüm üye ülkelere yapılmış sayan' 5. maddesini zayıflatmak olduğu kaydedildi.

    Önceki ABD başkanları 5. maddeyi her üyeyi askeri saldırılardan koruma sözü olarak yorumlamıştı, ta ki Trump'a dek. Kendisi ittifakın savunma harcamaları hedeflerini yerine getirmeyen müttefiklerin savunmasına yardım etmeyebileceğini ima etmişti.

    Brookings Enstitüsü'nin Almanya ile ilişkiler uzmanı Constanze Stelzenmüller, Trump'ın bunu ABD'nin resmi politikası haline getirebileceğini ve ittifakın kolektif savunma efsanesinde büyük bir delik açabileceğini söyledi. 

    Stelzenmüller, "Trump'ın ikinci görev döneminin olacağını varsayarsak, Başkan bir sabah kalkıp NATO'dan çıkmaya karar vermese bile ittifaka zarar verebileceği çok çeşitli yollar var" dedi.

    Wright, Trump'ın ittifaka sert dilli bir mektup göndererek 5. maddeyi yeniden yorumlaması ihtimalini gündeme getirdi.

    Atlantik Konseyi uzmanlarından Jorge Benitez de Trump yönetiminin temmuzda Almanya'dan 12 bin ABD askerini çekme ve Pentagon'un Avrupa Caydırıcılık Girişimi'ne fonları kısma açıklaması yaptığını hatırlattı.

    Benitez "Avrupalı yetkililer, olumsuz adımlardaki tırmanışı görüyor ve Trump yeniden seçilirse olumsuz gidişatın devam edebileceğinden kesinlikle endişe ediyor" dedi. 

     

    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Tu-160 pilotları uçaklarını manevra kabiliyeti ve yansıtmayan beyaz boyası dolayısı ile Beyaz Kuğu olarak adlandırmışlarıdır.
    Dünyanın en büyük savaş uçağı Rus Tu-160
    Karikatür
    Fransa Cumhurbaşkanı Macron 3 hafta sonra yeniden Lübnan’ı ziyaret etti
    İnfografik
    AK-12 saldırı tüfeği
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet