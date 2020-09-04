Pompeo: Rusya ve Çin, seçimlerimize müdahale etme niyetinde

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Rusya ve Çin’in eşit derecede ABD’deki başkanlık seçimlerine müdahale etme niyetinde olduğunu belirtti.

ABD’li radyo sunucusu Hugh Hewitt’in programına katılan Pompeo, “Onların yöntemleri farklı. Bu kesin. Ama onlar eşit derecede seçimlerimize müdahale etme ve etkileme niyetindeler ve bir şekilde buna direnmek için çabalarımızı, kullandıkları belirli yöntemler üzerinde odaklanmış durumdayız” ifadesini kullandı.

Daha önce Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’deki başkanlık seçimlerine müdahale yönündeki suçlamaların uzun zamandır devam ettiğini ve artık şaşırtmadığını dile getirmişti.