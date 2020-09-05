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    Trump: Aleksey Navalnıy'ın zehirlenmesine ilişkin delillere çok yakından bakıyoruz

    © REUTERS / Leah Millis
    ABD
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    https://tr.sputniknews.com/abd/202009051042783153-trump-aleksey-navalniyin-zehirlenmesine-iliskin-delillere-cok-yakindan-bakiyoruz/

    ABD Başkanı Trump, Rus muhalif Navalnıy'ın zehirlendiği yönündeki iddialara ilişkin "Delillere çok yakından bakıyoruz. Böyle bir olay hiç olmamalıydı. Eğer durum buysa bu beni çok sinirlendirir" dedi.

    ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    Kendi yönetiminin ekonomik performansını öven ve ülkesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı çok iyi bir mücadele gösterdiğini belirten Trump, bütçede kullanılmayan 300 milyar dolarlık bir para olduğunu ve Kongre'nin onayını alması durumunda bu paranın Amerikan vatandaşlarına salgınla mücadele yardımı olarak dağıtmayı düşündüğünü söyledi.

    'Böyle bir olay hiç olmamalıydı'

    Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın zehirlendiği yönündeki iddialara ilişkin açıklamada bulunan Trump, Almanya ile yakın çalıştıklarını ve Almanya'nın elindeki sonuçları gördüklerini aktardı.

    Trump, "Böyle bir olay hiç olmamalıydı. Biz henüz kendimiz bu konuyla ilgili kesin bir sonuca ulaşmadık. Delillere çok yakından bakıyoruz. Konuyla ilgili tüm ülkelerle birlikte çalışıyoruz. Eğer durum buysa bu beni çok sinirlendirir. Normalde Putin ile iyi geçiniyorum ancak kimse Rusya'ya benden daha sert davranmadı. Eğer Almanya Rusya'ya karşı bu konuda bir adım atacaksa benim için sorun yok ancak eğer sonunda Rusya suçlu bulunursa bundan çok da mutlu olmam" ifadelerini kullandı.

    Daha önceki hiçbir yönetimin Rusya'ya karşı kendisi kadar sert olmadığını öne süren Trump, önceki Başkan Barack Obama'nın 'Ukrayna konusunda hiçbir şey yapmadığını', 'kendisinin başkan olması durumunda Rusya'nın Ukrayna'ya o günkü müdahaleyi yapamayacağını' iddia etti.

    Öte yandan Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, günlük basın brifinginde, "Navalnıy ile ilgili dün açıklanan sonuçlardan dolayı çok endişe duyduk. Navalnıy'ın zehirlenmesi tamamen kabul edilemez bir durumdur" ifadelerini kullandı.

    McEnany, 'Rusya'nın daha önce de benzer kimyasallar kullanan bir ülke olduğunu' iddia ederek ABD'nin Rusya'ya karşı müttefikleriyle birlikte çalışmaya devam edeceğini dile getirdi.

    'Çin'deki Kovid-19 ölü sayısı ABD'den fazla'

    Öte yandan Trump, kendi yönetiminin Kovid-19 salgınına karşı çok iyi bir şekilde mücadele ettiğini söyleyerek birçok ülkenin virüs kaynaklı ölümleri sakladığını öne sürdü. Trump, "Mesela Çin'deki virüs kaynaklı ölümlerin bizden fazla olduğunu biliyoruz ama açıklamıyorlar" ifadelerini kullandı.

    ABD Başkanı ayrıca, Rusya'nın geliştirdiği 'Sputnik V' aşısıyla ilgili bir soruya, "Rusya ne yapıyor bilmiyorum ama bizim firmalarımız aşıları bu konudaki standardı belirleyecek" şeklinde yanıt verdi.

    Etiketler:
    Barack Obama, Ukrayna, Kayleigh McEnany, Rusya, Koronavirüs aşısı, Kovid-19, Çin, Aleksey Navalniy, Koronavirüs, Donald Trump, ABD
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