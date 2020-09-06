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    ABD Başkanı Donald Trump ABD askerlerini sürpriz ziyaret için başkanlık koltuğuna oturduğundan bu yana ilk kez Afganistan’a gitti

    Savaşta hayatını kaybeden ABD askerlerine 'enayi' dediği iddia edilen Trump’a gazilerden ve asker yakınlarından destek

    © REUTERS / TOM BRENNER
    ABD
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    https://tr.sputniknews.com/abd/202009061042787101-savasta-hayatini-kaybeden-abd-askerlerine-enayi-dedigi-iddia-edilen-trumpa-gazilerden-ve-asker/

    ABD Başkanı Donald Trump’ın gazilere ve savaşta hayatını kaybeden askerlere hakaret ettiği gerekçesi ile başlayan tartışmalar devam ederken, Trump’a gazilerden ve asker yakınlarından destek geldi.

    ABD’de Başkan Donald Trump’ın 2018 yılında 1. Dünya Savaşı sırasında Fransa'da hayatını kaybeden deniz piyadelerinin bulunduğu Fransa'daki Aisne-Marne Amerikan Mezarlığı'na yapacağı ziyareti iptal ettiği ve askerler için “Neden gidelim beceriksizler", “Enayi” kelimelerini kullandığı öne sürülmüştü. Olayın medyaya yansıması ile Trump, kamuoyundan büyük tepki almıştı. ABD’de hakaret tartışmaları devam ederken, 700’e yakın Amerikan ordusu gazisi Trump'a desteklerini bildiren ortak mektup yayınladı.

    Mektupta, bir internet sitesinde Başkan Trump'ın gaziler ve hayatını kaybeden Amerikan askerleri hakkında saygısız sözler söylediğinin öne sürüldüğü belirtilerek, “Asılsız iddialar ortaya atılmıştır" ifadesi kullanıldı. Gaziler, ayrıca ana akım medyayı Trump'a karşı bu temelsiz saldırıları başlatmakla suçladı.

    Mektupta, ”Başkan Trump'a karşı son zamanlarda yapılan temelsiz medya saldırıları, muhaliflerin ulusu bölmek ve 2020 başkanlık seçimleri için ortaya attığı iddiaların sadece bir başka örneğidir” denildi. Mektupta ayrıca Trump’ın askerler ve gaziler için önceki yönetimden daha fazlasını yaptığı aktarılırken, "İddiaları kesin bir şekilde reddediyoruz" ifadelerine yer verildi.

    Gaziler, Başkan Trump'ı tanıyan herkesin ABD ordusuna ve gazilerine olan sevgisini ve saygısını gördüğünü ifade ederek, her kuşaktan 674 gazinin ve asker yakınının Başkan Trump’a desteklerini bildirmekte kararlı olduklarını vurguladı. “Her zaman ve seçim günü başkomutanımızın yanında olacağız” diyen gaziler, Başkan Trump'ın 'ABD askeri topluluğunu desteklemeye yönelik yorulmak bilmeyen çabalarına' da övgüde bulundular.

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    Savunma Bakanı Mark Esper de, Trump'ın mezarlığı ziyaret etmeyi reddettiğinin ortaya atılmasıyla başlayan tartışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, Trump’ı ülkesi için canını veren askerler ve gazilere en büyük saygıyı gösteren ve onlara hayran olan birisi olarak nitelendirdi.

    Başkan Trump, geçtiğimiz günlerde konuya ilişkin yaptığı açıklamada hayatını kaybeden askerler hakkında asla kötü konuşmadığının altını çizerek, “Amerikan askerlerine benden daha çok saygı duyan kimse yoktur. Bu iddialar çok korkunç. Hiçbir hayvan, hiç kimse böyle bir şey söyleyemez, hangi hayvan bunu yapar" demişti.

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    Etiketler:
    Gazi, Asker, Donald Trump, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
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