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    Donald Trump - Barack Obama

    Eski avukatının anı kitabından: Trump, 'Çakma-Bama' kiralayıp ilk siyah ABD Başkanı'na 'kovuldun' dediği video çekti

    © REUTERS / Kevin Lamarque
    ABD
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    ABD Başkanı Donald Trump'ın hile ve yolsuzluktan 3 yıl hapse mahkum edilen eski avukatı Michael Dean Cohen, müvekkili hakkında her şeyi anlattığı iddiasıyla yayımladığı kitabında Trump'ın selefi Barack Obama'ya karşı nefretinin bir başka yansımasına da yer verdi.

    'Disloyal: A Memoir' (Sadakatsiz: Anılar) isimli kitapta, ABD Başkanı seçilmeden önce emlak krallığına dayalı bir iş imparatorluğunu yönetmesinin yanısıra 'The Apprentice' (Çırak) isimli yarışma programını sunan ve adayları "You're fired!" (Kovuldun) diyerek eleyen Donald Trump'ın Barack Obama'yla alay ettiği bir video da çektiği belirtildi.  

    Trump'ın bir 'Çakma-Bama' tutarak ABD'nin ilk siyah başkanını aşağılama ritüeli niteliğinde video çektiğini ve videonun sonunda "Kovuldun" dediğini aktaran Cohen, çekim tarihini ve Obama'yı canlandıran siyah erkeğin kimliğini açıklamadı. Ancak üzerinde Obama'nın adının yer aldığı bir kitabın bulunduğu masanın bir tarafında Trump'ı, diğer tarafında yakasında ABD bayrağı iğnesi takılmış siyah takım elbise içindeki 'Çakma-Bama'yı otururken gösteren fotoğraf yayımladı. 

    'Siyahların yönettiği tuvalet gibi ülkeler'

    Trump'ın 'ırkçı' olduğunu söyleyen Cohen, 2008'de Obama seçildiğinde hakkında atıp tutan Trump'ın "Bir siyah tarafından yönetilip de b.ktan bir yer olmayan tek bir ülke söyle bana. Hepsi tümden kahrolasıca tuvaletler" diye konuştuğunu iddia etti.

    'Mandela'ya da saydı sövdü' iddiası

    Buna göre Trump, tüm dünyaya esin kaynağı olan şekilde Güney Afrika'yı ırkçı yönetimden kurtara özgürlük lideri Nelson Mandela'nın 2013'teki ölümünün ardından da "Mandela ülkenin içine etti. Orası artık bir b.k çukuru. Mandela'yı ...eyim. Lider falan değildi" dedi. 

    'Siyahlarla Hispanikler bana oy veremeyecek kadar salak'

    3 Kasım başkanlık seçimine iki aydan kısa süre kalmışken Trump'ın görevi asla barışçı şekilde bırakmayacağı kanaatini dile getiren eski avukatı, 2016 başkanlık seçimleri için adaylığının açıklanması öncesi Meksikalılardan 'suçlular' ve 'tecavüzcüler' diye söz eden Trump'ın Latin kökenli seçmeni kaybedeceği uyarısına da "Hispanik oyları asla almayacağım. Siyahlar gibi onlar da bana oy veremeyecek kadar salaklar. Onlar benim insanlarım değil" karşılığını verdiğini kaydetti. (2016'da Latin kökenli oyların yüzde 28'i Trump'a gitti.)

    'Porno yıldızıyla yatmamın havalı olduğunu düşünürler'

    ABD Başkanı ile evlilikdışı ilişki yaşadığını iddia eden Stormy Daniels'e 2016 başkanlık seçimi öncesi 130 bin dolarlık 'sus parası' verilmesi skandalının kahramanı Cohen, kitabında ödemeyi kendi parasından yaptığını, zararının Trump tarafından sahte fatura ödemeleriyle karşılandığını belirtti. Trump'ın "Bunları bu şekilde halletmek asla işe yaramaz, ama birçok arkadaşım bana ödeme yapmamı tavsiye etti. Ortaya çıkarsa, destekçilerim üzerinde ne etki bırakacağından emin değilim. Ama bahse girerim bir porno yıldızıyla yatmamın havalı olduğunu düşünürler" dediğini öne sürdü. 

    Cohen hakkındaki suçlamalar neydi?

    8 Eylül'de piyasaya çıkacak kitabın önsözünde Trump'ı 'hilekar, sahtekar, dolandırıcı, yalancı, zorba, ırkçı, sömürücü' diye niteleyen Cohen'in yargı sürecinde hakkındaki 5 kez vergi kaçırma, bir kez bir mali kuruma yalan ifade verme, bir kez yasadışı şirket bağışı, bir kez Trump'ın talebiyle seçimi etkileme amacıyla aşırı kampanya bağışı suçlamalarını kabul etti. Aralık 2018'de banka yolsuzluğu, kampanya finansmanı yasalarını ihlal ve Kongre'ye yalan söylemekten 3 yıl hapse çarptırılan Cohen, temmuzda ev hapsine çıkarıldı, ama şartları ihlalden yeniden cezaevine konuldu.

    Etiketler:
    Stormy Daniels, anı kitabı, Irkçı, Nelson Mandela, Siyahlar, Latinler, Barack Obama, Donald Trump, Michael Cohen
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