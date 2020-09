ABD'li komutan, DSG'ye veda konuşmasında ağladı

While serving as @CJTFOIR spox, I’ve met many wonderful people. Thx for the friendship. 6 days to go... 🤝 Li Rojhilata Navîn 6 rojên dawîn! Wekî berdevkê @coalition, min di heyama peywira xwe de gelek mirovên hêja nas kir. Spas ji bo hevaltiya wan. pic.twitter.com/HQ5jHJgqyA