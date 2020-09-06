ABD'li komutan, DSG'ye veda konuşmasında ağladı

YPG'nin de içerisinde yer aldığı Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) Basın Sorumlusu Mustafa Bali ile gazetecilerin karşısına geçen ABD'li Albay Myles B. Caggins, canlı yayında veda konuşması yaparken ağladı.

'Gerçek kahramanlar'

Bali ile kucaklaşırken gözlerinden dökülen yaşları eliyle sildikten sonra titreyen bir sesle konuşmaya başlayan Caggins, 'DSG’nin büyük bir güç olduğunu ve IŞİD'e karşı mücadelede birlikte savaştıkları için mutlu olduğunu' söyleyerek şöyle konuştu:

"Dünya IŞİD'e karşı savaşan gerçek kahramanların DSG olduğunu unutmayacak. DSG'nin cesur erkek ve kadınları koalisyonun hava kuvvetlerini destekleyerek dünyaya IŞİD'in yenilebileceğini kanıtladı."

Ankara, YPG'yi, PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak görüyor ve bu yapıyla ilişkili DSG gibi örgütlerin de ‘terör örgütü’ olarak kabul edilmesini istiyor. YPG ve DSG'ye silah verilmesine sert şekilde karşı çıkmayı da sürdürüyor.

ABD'li komutan ise Haseke'deki ortak basın toplantısında, 'koalisyonun DSG ile ortaklığının doğudaki Deyr ez Zor'da istikrarın kalıcılaştırılması için çalıştığını' iddia etti, bu bağlamda bölgede yürüttükleri insani yardım projelerini anlattı.

'ABD, Türkiye'ye müdahale etmedi'

Bali'nin 'Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna saldırılarından' yakınması üzerine Uluslararası Koalisyon Sözcüsü "ABD’nin sözkonusu olaylarda bir müdahalesi yoktu. Koalisyon olarak bölgeye insani ve askeri yardımlarda bulunduk. Bölgeye barışın gelmesini umut ediyorum" dedi.

Görev süresinin uzatılmasını istediğini, ama talebinin kabul görmediğini aktaran Caggins, 'artık DSG'ye destek veremeyecek olmasından üzüntüsünü' ifade etti.