Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile yaptığı telefon görüşmesinde, Suudi Arabistan'ı diğer Körfez ülkeleri ile müzakere yapmaya davet eden ABD Başkanı Donald Trump, Kral Selman'a liderliği için teşekkür etti.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere, yaptığı yazılı açıklamada, ABD Başkanı Trump'ın bugün Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile telefonda görüştüğünü bildirdi.

Görüşmede Trump'ın, Suudi Arabistan'ın G-20 liderliğinden övgüyle söz ettiğinin aktarıldığı açıklamada, "Başkan Trump, geçen hafta Tel Aviv'den Abu Dabi'ye tarihi bir ticari bir seferle başlayan İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki uçuşlar için Suudi hava sahasının açılmasını memnuniyetle karşıladı" ifadesini kullandı.

Trump'ın İsrail ve BAE arasındaki Abraham Anlaşmasının altını çizdiğini ve bölgesel güvenlik ve refahı artırmanın yollarına değindiğinin belirtildiği açıklamada, "Başkan Trump, Suudi Arabistan'ı aralarındaki sorunların çözülmesi için diğer Körfez ülkeleri ile müzakere yapmaya çağırdı" denildi.

Açıklamada, Trump'ın ABD ve Suudi Arabistan arasındaki güçlü ortaklığa vurgu yaptığı ve Kral Selman'a liderliği için teşekkür ettiği kaydedildi.

President Trump also urged Saudi Arabia to negotiate with other Gulf countries to resolve the rift. President Trump emphasized the strong partnership between the United States and Saudi Arabia, and thanked King Salman for his leadership. — Judd Deere (@JuddPDeere45) September 7, 2020

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