ABD'li kadın, arandığı dönemde kendisini iki kez yakalayan polise böbreğini bağışladı

ABD’de 40 yaşındaki kadın, en fazla aranan suçlulardan biriyken kendisini iki kez yakalayan polise bir böbreğini bağışladı.

ABD, Alabama’da şimdi 40 yaşında olan Jocelynn James adlı kadın, 2007-2012 yılları arasında en fazla aranan suçlulardan biriydi. James uyuşturucu ve hırsızlıktan 16 kez tutuklanıp hapis yatmıştı. Bu süreçte iki kez polis Terrell Potter tarafından yakalanarak cezaevine konulmuştu.

Facebook'tan ulaştı

Cezaevinden çıkan ve uyuşturucu bağımlılığından kurtulan James, polislikten emekli olan eski düşmanı Terrell Potter’ın böbreklerinin iflas ettiğini Facebook’tan öğrendi. Potter’ın yaşaması için tek çare böbrek nakliydi. Bu nedenle uygun böbrek bağışı bekleniyordu. James hemen Facebook’tan Potter’e ulaştı ve bağış için uyum testi yapılmasını istedi. İkilinin yüzde 100 doku uyumu üzerine geçen ay James’ten alınan böbrek Potter’e nakledildi.

‘O artık benim kızım’

Jocelyn James’ten nakledilen böbrekle sağlığına kavuşan Terrell Potter, “Jocelyn artık benim kızım” dedi. Potter ile poz veren James de “Terrell’in beni yakalaması sayesinde hayatım değişti, bağımlılıktan kurtuldum, şimdi benim durumumdaki kadınların tedavisine yardım eden bir kuruluşu yönetiyorum” diye konuştu.