Başkan adayı Kanye West, seçim kampanyası için 6 milyon dolar harcadı

Kasım ayında ABD'de gerçekleşecek olan başkanlık seçiminde, Donald Trump ve Joe Biden'a karşı bağımsız aday olan Kanye West'in 19 Temmuz'da başlayan seçim kampanyası için kendi bütçesinden yaklaşık 6 milyon dolar harcadığı belirtildi.

ABD’de başkanlık yarışına katılan ünlü rapçi Kanye West seçim kampanyası için kişisel hesabından 6 milyon dolarlık harcama yaptı.

Federal Seçim Komisyonu'na yapılan mali başvurular, West'in 19 Temmuz'da başlayan kampanyası için kişisel olarak yaklaşık 6.8 milyon dolar kullandığını gösteriyor.

İngiliz gazetesi Daily Mail'ın haberine göre komisyon verileri West’in kampanyaya dışarıdan katkı olarak yaklaşık 11 bin dolar aldığını ortaya koyuyor. Kampanya harcamalarının 4,4 milyon dolar tutarındaki bölümünün West’i ülke çapında oy pusulalarına sokmaya çalışmak için harcandığı belirtildi.

2016'dan bu yana Donald Trump'a verdiği destekle sık sık gündeme gelen ABD'li rapçi Kanye West temmuz ayı başında ABD başkanlık yarışında aday olacağını duyurmuştu. West'e ilk desteklerden biri Tesla'nın CEO'su Elon Musk'tan gelmişti. West, ilk mitinginde çocuk sahibi olanlara 1 milyon dolar vadetmişti.