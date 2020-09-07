Kayıt
23:33 07 Eylül 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Usame bin Ladin

    'Bin Ladin porno koleksiyonuyla ne yapıyordu' diye soran belgesele göre, müritlerine bu videolarla emir vermiş olabilir

    © AP Photo /
    ABD
    URL'yi kısaltın
    0 46
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103459/40/1034594064_0:0:1200:675_1200x675_80_0_0_7a4956a8ef1816aa8158ecffa0c0f451.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/abd/202009071042798645-bin-ladin-porno-koleksiyonuyla-ne-yapiyordu-diye-soran-belgesele-gore-muritlerine-bu-videolarla/

    ABD'nin Mayıs 2011'de Pakistan'da öldürdüğünü açıkladığı Kaide lideri Usame bin Ladin'in sığınağından çıkan son derece geniş çaplı pornografik materyal koleksiyonunun gizemi, bir belgesele konu oldu .

    National Geographic'in ABD'deki 11 Eylül saldırılarından sorumlu tutulan radikal İslamcı lider Usame bin Ladin hakkındaki belgeselinde, pornografik film ve görüntü koleksiyonuyla ilgili farklı bir kuram sunuluyor.

    Bin Ladin'le TV röportajı yapmış ilk Batılı gazeteci olan CNN ulusal güvenlik analisti Peter Bergen'in sunduğu 'Bin Laden’s Hard Drive' (Bin Ladin'in sabit diski) isimli belgeselin tamamı, 10 Eylül'de gösterilecek.

    Basına yansıdığına göre belgeselde, Kaide kurucusunun porno videoları izlemek için değil, gizli mesajlarını şifreleyerek operasyon emri vermek için kullanmış olabileceği öne sürülüyor. 

    Bin Ladin'in mektuplarına da dayanarak e-postalara ve şifreleme yöntemlerine güvenmediğini ve takipçilerine mesajlarını kuryeyle gönderdiğini aktaran belgesel, bir yandan emirlerini kağıda yazmayıp kendi ideolojisinin günah addettiği içeriğin içine saklamış olabileceği iddia ediliyor. Diğer yandan Kaide kurucusunun hayatının bu kurama şüphe düşüren yönlerini de aktarıyor.

    Bin Ladin'in ABD Özel Kuvvetler'den Navy Seals'in baskın düzenlediği Pakistan'ın Abbottabad kentindeki karargahının en az 22 kişiyle daha paylaştığı, dolayısıyla bunlardan herhangi birinin porno koleksiyonunu toplamış olabileceği belirtildi.

    Çok sayıda televizyonun bulunduğu karargaha yönelik operasyonda ele geçirilen 10 binden fazla videoyu bugüne dek ABD yönetimi yayımlamayı reddetti. ABD'li yetkililer videoların içeriğine açıklık getirmeye de yanaşmıyor. CIA, Haziran 2017'de yaptığı açıklamada, 'içeriğinin doğasından' ötürü dosyaları yayımlamayacağını söylemişti.

    Belgesel için görüş bildiren eski CIA uzmanı Reid Meloy, Bin Ladin'in İslamcı köktendinci de olsa biyolojik ihtiyaçlarını görmezden gelmemiş bulunduğu değerlendirmesini yaptı. Kaide kurucusunun da insan olduğu ve 'Batılı günahları' lanetlese de müstehcen görüntüler izlemiş olabileceğini söyleyen Meloy, porno koleksiyonunun sadece kendisini eğlendirmeye yönelik olduğu, öldürücü terör saldırı düzenlemesinde yardımcı rol oynamadığı görüşünü dile getirdi. 

    Belgeselde genç görünmek için sakalını boyamak gibi narsistik kişilik özellikleri sergilediği belirtilen bin Ladin'in dört eşinden birinin İran'da dişçiye gittiğin öğrendiğinde, dişine yapılan dolguya izleme cihazı konulduğuna dair paranoyaya kapıldığı, video vaazları iki eşiyle birlikte yazıp çektiği gibi bölümler yer alıyor.  

     

    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Yarışmanın Hayvanların avranışı kategorisinde övgüye layık görülen fotoğrafçı Varun Thakkar'ın Breed The Red çalışması
    Nature inFocus 2020 Doğa Fotoğraf Ödülleri sahiplerini buldu
    Karikatür
    Fransa Cumhurbaşkanı Macron 3 hafta sonra yeniden Lübnan’ı ziyaret etti
    İnfografik
    AK-12 saldırı tüfeği
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet