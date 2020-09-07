Trump: Navalnıy’den dolayı Kuzey Akım-2’nin askıya alınmasını destekleyeceğim

ABD Başkanı Donald Trump, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın zehirlendiği yönündeki iddialara ilişkin değerlendirmede bulunarak Kuzey-Akım-2'nin akıbetine değindi.

Basın mensupları tarafından yöneltilen ilgili soruya yanıt veren Trump, Noviçok grubundan kimyasal madde ile zehirlendiği öne sürülen Navalnıy'ın etrafındaki durum nedeniyle Rus gazını Avrupa'ya taşıyacak olan Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı projesinin askıya alınmasını destekleyeceğini ifade etti.

Trump, "Elbette. Ben bunu desteklemiştim. Ben bunu öneren ilk kişiydim" açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı daha önce Rusya’nın Navalnıy olayı ile alakası konusunda ellerinde kanıt olmadığını, Moskova’nın suçlu bulunması halinde ‘çok kızacağını’, ayrıca ABD’nin çıkarımlarından şüphelenmek için herhangi bir neden olmadığını, ancak ABD’nin henüz bu çıkarımları görmediğini söylemişti.

Kuzey Akım-2 projesi, toplam yıllık kapasitesi 55 milyar metreküp olan iki doğalgaz boru hattının, Rusya'dan Almanya'ya Baltık Denizi'nin altından döşenmesini öngörüyor.

Avrupa ülkelerine kendi sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ihracatını yapmak isteyen ABD'nin yanı sıra Ukrayna, Polonya ve Baltık ülkeleri projeye karşı çıkıyor.