ABD'de polis Asperger sendromlu çocuğu vurdu

ABD’nin Utah eyaletinde, Golda Barton’ın Asperger sendromlu oğlunu hastaneye götürmek için çağırdığı polisler, 13 yaşındaki çocuğa ateş açtı. Anne Barton, oğlu Linden Cameron kriz geçirdiği sırada polis yetkililerini aradı. Barton’ın oğlunu hastaneye götürmek için yardım istediği polisler, Cameron’a defalarca ateş etti.

Gazete Duvar'ın haberine göre oğlunun silahsız olduğunu söylediğini dile getiren anne Golda Barton, “O küçücük bir çocuk. Neden onun önünü kesmeye çalışmadılar” dedi. Asperger sendromlu Cameron’ın bağırsaklarında, mesanesinde, omzunda ve ayak bileklerinde ciddi yaralanmalar olduğu belirtildi.

Borton, “Silahı yok. Hiçbir şeyi yok. Sadece bağırmaya ve çığlık atmaya başlıyor” dediğini aktardı ve polisler eve girdikten sonra kendisinden dışarıda beklemesini istediklerini ancak oğlunun kaçmaya çalıştığını dile getirdi.

Hastane ve sağlık giderleri için GoFundMe sayfasında kampanya başlatan anne, oğlu Cameron’ın uzun süredir ayrılık kaygısıyla mücadele ettiğini aktardı. Barton, Cameron’ın vurulduğu gün, bir yılın ardından ilk defa işe başladığını ve oğlunun bu yüzden kriz geçirdiğini ifade etti.

'Eğitimli polislerden daha sakin olması beklendi'

Neurodiverse isimli yardım kuruluşundan yapılan açıklamada, “Yardım ihtiyaç duyulduğu için polis çağrıldı, ancak memurlar, 13 yaşındaki bir çocuğun yetişkin ve eğitimli polislerden daha sakin kalmasını bekledi ve daha fazla zarara sebep oldular” denildi.