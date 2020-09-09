ABD Hazine Bakanlığı'ndan 2 eski Lübnanlı bakan yaptırım kararı

ABD, Lübnan'da eski Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Yusuf Finyanus ve eski Maliye Bakanı Ali Hasan Halil'i, Hizbullah'a siyasi ve mali destek sağladıkları gerekçesiyle yaptırım listesine adlı.

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlık Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından yapılan açıklamada, eski Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanı Yusuf Finyanus ve eski Maliye Bakanı Ali Hasan Halil'e Hizbullah'a siyasi, maddi destek sağladıkları ve yolsuzluğa karıştıkları gerekçesiyle yaptırım kararı alındığı duyuruldu.

OFAC, liderleri 'halkın ihtiyaçlarını karşılamak yerine kişisel çıkarlarına yönelik bir siyasi sistem kurmakla' suçlandı. Açıklamada, eski Bakan Finyanus'un Hizbullah'ın sahip olduğu şirketlerin Lübnan hükümeti sözleşmeleri kapsamında milyonlarca dolarlık teklifleri kazanmasını sağladığı ifade edildi.

Hizbullah'ın Finyanus'a kolaylık karşılığında yüz binlerce dolar verdiği öne sürülen açıklamada Finyanus'un ayrıca Hizbullah'ın Lübnan Özel Mahkemesi ile ilgili hassas ve yasal belgelere erişmesine yardımcı olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Hizbullah ile siyasi müttefiklerin arasında 'arabulucu görevi' gördüğü belirtilen Finyanus'un, Hizbullah'ı destekleyen faaliyetlerinin yanı sıra Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanı olarak görev yaptığı sırada siyasi müttefiklerine destek için bakanlıktan para aktardığı öne sürüldü.

Öte yandan OFAC, 2014-2020 arasında Maliye Bakanı olarak görev yapan Ali Hassan Halil'i ise Hizbullah'ın mali kazanç sağlamak için ilişkisini güçlendirdiği yetkililerden biri olduğunu belirtti.

Mayıs 2018'de yapılacak Lübnan parlamento seçimlerinden kısa bir süre önce 'Emel Hareketi ile siyasi ittifaklarının zayıflamasından korkan' Hizbullah liderlerinin, Halil ile siyasi başarı için iş birliği yaptığı ifade edilen açıklamada, eski Bakan Halil, ABD'nin Hizbullah'a yönelik yaptırımlarının hafifletilmesi için Maliye Bakanı olarak pozisyonunu kullanmakla da suçlandı.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ise, açıklamasında "Lübnan'da yolsuzluk yaygınlaştı ve Hizbullah siyasi sistemi kötü etkisini yaymak için kullandı. ABD, reform çağrılarında Lübnan halkının yanında yer alıyor ve onları ezen, sömürenleri hedef almak için yetkilerini kullanmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.