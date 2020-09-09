Tesla tek seansta 82 milyar dolar eridi

Elektrikli araç üreticisi Tesla Inc., Standard & Poor's 500 (S&P 500) Endeksi'ne dahil edilememesi ve bu kararın bu yönde bir beklenti ile bahis açan yatırımcıları şaşırtmasının ardından tarihinin en büyük günlük düşüşünü gerçekleştirdi.

Elon Musk'ın şirketi Tesla, Salı günü yüzde 21 düşerek 330.21 dolara indi ve bu düşüş sonucu şirketin piyasa değeri 82 milyar dolar eridi. Tesla'daki düşüş dün açılış öncesi işlemlerde başladı ve General Motors Co.'nun elektrikli araç üreticisi Nikola Corp.'tan 2 milyar dolarlık hisse satın alacağını duyurmasının ardından hız kazandı. Öte yandan, Tesla, geçen hafta duyurulmasının ardından 3 günlük düşüş için zemin hazırlayan 5 milyar dolarlık hisse satışının birkaç gün içinde tamamlanacağını kaydetti.

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Bloomberg'in aktardığına göre, Tesla'daki bu kayıplar Elon Musk'ın servetinde de önemli erimelere yol açtı. Musk'ın serveti dünkü düşüşle 16.3 milyar dolar azaldı ve bu Bloomberg Milyarderler Endeksi tarihinde en büyük tek günlük kaybı işaret ediyor.

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Baird analisti Ben Kallo, Tesla'nın hisse fiyatının büyük ölçüde Cuma günkü S&P duyurusu öncesi, hissenin endekse dahil edileceği varsayımını yansıttığımı ve dahil edilmeme kararının sürpriz bir gelişme olduğunu söyledi. S&P Dow Jones Indices, endekse Tesla'nın yerine online perakende şirketi Etsy Inc. yarı iletken ekipman üreticisi Teradyne Inc. ve tıbbi teknoloji şirketi Catalent Inc.'yi ekledi.

Kallo, Salı günkü notunda, "Hisselerin, S&P 500'e endeksli tahmini 4.5 trilyon dolarlık varlıkla birlikte, kaydadeğer bir pasif giriş için beklentileri yansıttığını düşünüyorduk," dedi ve "Tesla hisselerinin S&P 500'e dahil edilmesinin gecikmesinin ardından, özellikle pasif fonlara bir satış fırsatı beklentisi ile duyuru öncesi alım yapan yatırımcılardan gelebilecek satışlarla, baskı altında kalabileceğini düşünüyoruz" şeklinde görüş bildirdi.