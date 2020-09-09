ABD İç Güvenlik Bakanlığı, Rusya'yı Biden'ın akıl sağlığı hakkında 'asılsız iddialar' yaymakla suçladı

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, hazırladığı istihbarat bülteninde Rusya'yı hedef alarak, Moskova'yı, eski ABD Başkan Yardımcısı ve 2020 seçimlerinin Demokrat adayı Joe Biden'ın akıl sağlığı hakkında 'asılsız iddiaları' yaymakla suçladı.

Biden'ın akıl sağlığının kötü olduğu ve demanstan müzdarip olduğu yönündeki iddialar, mevcut Başkan Donald Trump tarafından şimdiye dek sıkça dile getirilmişti. Trump, Biden'a sayısız kez 'bilişsel beceri testine' tabi olma çağrısı yapmıştı.

ABC News'in haberine göre bakanlık, temmuz ayında kanun uygulayıcı kurumları 'Biden'ın kötü ruh sağlığı hakkındaki iddiaları yaymayı hedefleyen' bir 'Rus planına' karşı uyardı.

Haberde, taslak bültenin yerel makamların yanı sıra federal ve eyalet kurumllarına 9 Temmuz'a kadar dağıtılması planlandığı kaydedildi.

Belgeye göre Rusya, söz konusu iddiaları yaymak için 'kendisiyle bağlantılı web sitelerini ve devlet medyasını kullanıyor' ve bu çabalar, 'geçen yılın eylül ayından bu yana Biden'ın ABD'ye liderlik etme konusundaki fiziksel ve zihinsel yetersizliği hakkında bazı Amerikalı seçmenler arasında yankı uyandıracak ve seçmenlerin Biden'a olan güvenini azaltacak bir anlatı oluşturmak amacıyla' sürdürülüyor.

Bazı 'gizli aktörlerin' Biden'ın akıl sağlığına ilişkin 'olumsu yorumlar ve asılsız iddialar' yayınladığı belirtilen belgede, "Örneğin, uzantı web siteleri adayın (Biden'ın) gaflarının demans belirtisi olduğunu, zihinsel olarak başkanlığa uygun olmadığını ve yaşından dolayı görev süresini tamamlayamayacağını iddia etti" ifadeleri yer alıyor.

Biden'ın bahsedile gafları daha önce Rus medyasından ziyade Amerikalı sosyal medya kullanıcıları tarafından dile getirilmişti. Bunlar arasında Biden'ın 'yaklaşık 120 milyon Amerikalının yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) öldüğü' yönündeki açıklaması ve kendisini 'Joe Biden'ın eşi' olarak tanıtması da yer almıştı.

“I’m Joe Biden’s husband. Joe Biden.” - Joe Biden. pic.twitter.com/bqGYJAnWVY — Francis Brennan (@FrancisBrennan) July 3, 2020

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