Kevin Spacey hakkında bir cinsel saldırı davası daha açıldı

Ünlü aktör Kevin Spacey, bir kez daha cinsel saldırı iddiasıyla gündeme geldi. Bundan üç yıl önce Spacey hakkındaki taciz iddialarını gündeme getiren ve kendisi de aktör olan Anthony Rapp, Manhattan’da açtığı davada, reşit olmadan önce gittiği partide Spacey'nin kendisini taciz ettiğini savundu.
Spacey ise olayı hatırlamadığını ve o gün 'çok sarhoş olduğunu iddia etmiş ancak özür dilemişti.
Kimliği açıklanmayan ancak C.D. olarak anılan bir diğer şikâyetçi ise, Spacey ile oyunculuk dersinde tanıştığını, pek çok kez dairesine davet ettiğini ve burada kendisiyle ilişkiye girdiğini ifade etti.
Kevin Spacey hakkındaki benzer iddiayla açılan dava, geçen ekim ayında, şikâyetçinin yaşamını yitirmiş olması nedeniyle düşürülmüştü. Temmuz ayında ise, başka bir dava, bu kez de şikâyetçinin ifade vermeyi reddetmesi üzerine düşürülmüştü.
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