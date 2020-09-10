Kevin Spacey hakkında bir cinsel saldırı davası daha açıldı

Aktör Anthony Rapp ve ismi açıklanmayan başka bir erkek, 1980’li yıllarda kendilerine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla ünlü yıldız Kevin Spacey hakkında dava açtı.

Ünlü aktör Kevin Spacey, bir kez daha cinsel saldırı iddiasıyla gündeme geldi. Bundan üç yıl önce Spacey hakkındaki taciz iddialarını gündeme getiren ve kendisi de aktör olan Anthony Rapp, Manhattan’da açtığı davada, reşit olmadan önce gittiği partide Spacey'nin kendisini taciz ettiğini savundu.

Söz konusu iddiayı 2017 yılında dile getirmiş ve hemen ardından birçok kişi Spacey hakkında benzer suçlamalarda bulunmuştu.

Spacey ise olayı hatırlamadığını ve o gün 'çok sarhoş olduğunu iddia etmiş ancak özür dilemişti.

Kimliği açıklanmayan ancak C.D. olarak anılan bir diğer şikâyetçi ise, Spacey ile oyunculuk dersinde tanıştığını, pek çok kez dairesine davet ettiğini ve burada kendisiyle ilişkiye girdiğini ifade etti.

Kevin Spacey hakkındaki benzer iddiayla açılan dava, geçen ekim ayında, şikâyetçinin yaşamını yitirmiş olması nedeniyle düşürülmüştü. Temmuz ayında ise, başka bir dava, bu kez de şikâyetçinin ifade vermeyi reddetmesi üzerine düşürülmüştü.