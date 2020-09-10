New York’ta ‘canlı heykel’: Trump golf arabasıyla Kovid-19’den ölenlerin ve askerlerin mezar taşlarını deviriyor

ABD Başkanı Donald Trump hakkında yazılan bir kitap, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile olan alışılmadık ilişkisine ışık tutuyor. Kitaba göre, Kim’in kendisine her şeyi anlattığını söyleyen Trump, ondan ‘eniştesinin infaz hikayesini’ de ayrıntılarıyla dinlemiş.