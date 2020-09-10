New York’ta ‘canlı heykel’: Trump golf arabasıyla Kovid-19’den ölenlerin ve askerlerin mezar taşlarını deviriyor

ABD’nin New York eyaletinde, Başkan Donald Trump’ın koronavirüs politikasını ve son günlerde askerlere yönelik sarf ettiği iddia edilen sözlerle ilgili eleştirel bir ‘canlı heykel’ çalışması yapıldı: Trump, golf arabasında savaşta ve Kovid-19 nedeniyle ölenlerin mezarını yıkarken, Fox News sunucuları da arabayı itiyor.
Aktör Anthony Rapp ve ismi açıklanmayan başka bir erkek, 1980’li yıllarda kendilerine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla ünlü yıldız Kevin Spacey hakkında dava açtı.
ABD Başkanı Donald Trump hakkında yazılan bir kitap, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile olan alışılmadık ilişkisine ışık tutuyor. Kitaba göre, Kim’in kendisine her şeyi anlattığını söyleyen Trump, ondan ‘eniştesinin infaz hikayesini’ de ayrıntılarıyla dinlemiş.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Başdanışmanı ve damadı Jared Kushner, Suudi Arabistan'ın, tüm ülkelerden İsrail'e yapılacak doğu yönlü karşılıklı uçuşlar için hava sahasının kullanılmasına izin vereceğini açıkladı.
ABD’nin en büyük şehirlerinden New York'ta, 21 Eylül’de açılması planlanan devlet okullarına gidecek 100 binden fazla öğrencinin kalıcı bir evinin bulunmadığı belirtildi.
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