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    ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve ABD Başkanı Donald Trump

    ABD Başkan Yardımcısı Pence: 'Trump, ilk günden beri halkının sağlığını ilk sıraya koydu'

    © REUTERS / Jonathan Ernst
    ABD
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    ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Başkan Donald Trump'ın yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) önemsiz gösterdiği iddialarına ilişkin, "Trump, bir taraftan ilk günden bu yana Amerikan halkının sağlığını ilk sıraya koyarken, bir taraftan da Amerikan halkına da tüm süreç boyunca moral vermeye çalıştı." açıklamasında bulundu.

    Pence, Fox News canlı yayınında, gazeteci Bob Woodward'ın kitabındaki "Trump, Kovid-19'u önemsiz gibi gösterdi." ifadelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. 

    Woodward'ın kitabında bahsettiği ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien'ın Trump'ı virüs konusunda uyardığını belirttiği 28 Ocak tarihli toplantıda kendisinin de bulunduğunu kaydeden Pence, "Bu toplantıdan sonra Başkan Trump, Çin'den gelen uçuşları askıya almak gibi daha önce benzeri görülmemiş bir adım attı. Ulusal sağlık acil durumu ilan etti. Trump, bir taraftan ilk günden bu yana Amerikan halkının sağlığını ilk sıraya koyarken, bir taraftan da Amerikan halkına da tüm süreç boyunca moral vermeye çalıştı." diye konuştu.

    © REUTERS / Sarah Silbiger
    Trump'tan 'Kovid-19'u önemsiz gösterdi' iddialarına yanıt: 'Halkı paniğe sürüklemek istemedik'

    Pence, Demokratlar ile Dünya Sağlık Örgütünün Trump'ın Çin seyahatlerini askıya alma kararını eleştirdiğini hatırlatarak "19 Mart tarihli ses kaydında Trump, paniği engellemeye yönelik bir ton takınmak istediğini belirtiyor. Hatırlamakta fayda var ki bu tarih, Trump'ın tüm Amerikan ekonomisinin faaliyetlerini durdurmasından 4 gün sonrasına tekabül ediyor." ifadelerini kullandı. 

    Trump'ın ilk günden bu yana hükümetinin tüm imkanlarını virüsün engellenmesi için harcadığına dikkati çeken Pence, Trump'ın politikaları sayesinde 100 binlerce insanın hayatının kurtarıldığını söyledi. 

    Woodward'ın Trump röportajını neden daha önce yayımlamadığı sorgulanıyor 

    Öte yandan Washington Post köşe yazarı Margaret Sullivan, bugünkü yazısında, Woodward'ın Trump'ın Kovid-19'a ilişkin yorumlarını kamuoyuna duyurmak için neden 6 ay beklediğini sordu.

    Yazıda, Seattle Times Editörü David Boardman'in, "Woodward, bir kitap için bilgileri saklayan bir yazar ancak bu geleneksel pratik sizce etik mi?" paylaşımına ve Adweek muhabiri Scott Nover'in, "Bu kesinlikle korkunç. Gazeteciler olarak kamu yararına çalışmalıyız." tepkisine yer verildi. 

    Benzer eleştirileri Woodward'ın kendisine yönelttiğini belirten Sullivan, spekülasyonların aksine Woodward'ın Beyaz Saray ile bu röportajın içeriğinin kitap yayımlanana kadar gizli tutulacağına dair bir anlaşma imzalamadığını söylediğini aktardı. 

    Sullivan'ın yazısına göre, Woodward, bu bilgileri açıklamamasının birinci nedeninin Trump'ın söylediklerinin kaynağını bilmemesi, ikincisinin ise birçok uzmanın röportaj tarihinden sonra da halka yaptığı "ciddi bir durum yok" açıklamaları olduğunu söyledi.

    Woodward, kendisinin amacının halka günlük ve hızlı bilgiler yerine büyük resmi sunmak olduğunu belirterek bu kitabın özellikle seçim sürecinde daha çok etki yaratacağına inandığını ifade etti. 

    Woodward'ın kitabı

    Washington Post gazetesi, dün Woodward'ın 15 Eylül'de piyasaya çıkacak kitabından bazı bölümleri yayımlamış ve Trump'ın mart ayındaki röportajında sarf ettiği sözler ülke gündemine oturmuştu.

    Trump'ın söz konusu röportajındaki, "Virüsü önemsiz gibi göstermek istiyoruz, panik yaratmak istemiyorum." sözleri dikkati çekmişti.

    Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, habere ilişkin yaptığı açıklamada, "Başkan Trump asla virüsü önemsiz gibi göstermedi." sözleriyle iddiaları reddetmişti.

    Öte yandan Trump, McEnany'den birkaç saat sonra yaptığı açıklamada, "Paniği azaltmak için belki de bunu yapmış olabiliriz. Ben bu ülkenin tribün lideriyim. Ülkemi çok seviyorum. Halkın ürkmesini ya da panik yaratmayı sevmiyorum. Tabii ki bu ülkeyi ya da dünyayı bir çılgınlığa götürmeyeceğim. Biz millet olarak güven ve güç göstermek istiyoruz. Benim yaptığım bu." ifadelerini kullanmıştı.

    Etiketler:
    Mike Pence, Donald Trump, Koronavirüs, ABD
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