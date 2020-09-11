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    ABD askeri-Afganistan

    ABD, Irak'ta asker sayısını 2 bine, Afganistan'da 4 bine düşürüyor

    © AFP 2020 / WAKIL KOHSAR
    ABD
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    ABD Başkanı Donald Trump, kısa sürede Irak'taki asker sayısını 2 bine, Afganistan'daki asker sayısını da 4 bine düşüreceklerini bildirdi.

    Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, "Afgan taraflar arasında yapılacak barış görüşmelerinin başlangıcı için Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Katar'ın başkenti Doha'ya gideceğini duyurmaktan memnuniyet duyuyorum." ifadesini kullandı. 

    ABD'nin Afganistan'dan asker çekme sürecini de başlattığına işaret eden Trump, "Şubat ayının başından bu yana ki bu uzun bir süre, Afganistan'da kimse öldürülmedi. Burada çok büyük ilerleme kaydettik. Kısa süre içinde Afganistan'daki asker sayımızı 4 bine indireceğiz. Aynı şekilde Irak'taki asker sayımızı da kısa sürede 2 bine indireceğiz." diye konuştu.

    Trump, Suriye'de de petrolü korumak için az sayıda asker bıraktıklarını belirterek, "Şimdi askerlerimiz petrolü koruyor. Kürtleri koruyoruz. Onların hayatını daha iyi bir hale getiriyoruz, çünkü orada petrol var." dedi.

    ABD'nin son dönemde Orta Doğu'daki tarafları bir araya getirmek için çok fazla adım attığını belirten Trump, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında imzalanan anlaşmaya da aracılık ettiklerini ve anlaşmanın resim imza törenin gelecek hafta Beyaz Saray'da yapılacağını açıkladı. 

    Trump, bu anlaşmanın ardından başka ülkelerin de masaya gelmeye istekli olduklarını kaydederek, "Suudi Arabistan Kralı Selman ile konuştum, bir diyalog başlatacağız." dedi. 

    3 Kasım'daki seçimleri kazanması durumunda İran ile kısa süre içinde bir anlaşma imzalayacaklarını öne süren Trump, Filistin'in de uzlaşı için masaya gelmesini umduğunu söyledi.

    Trump, daha önce ABD'nin Filistin için yılda 750 milyon dolar harcadığını savunarak, "Ben bu fonu bir süre önce bitirdim. Çünkü Filistinliler barış yapmak istiyor gibi değildi" sözlerini kullandı. 

    Afganistan konusunda Taliban ile yapılan anlaşmaya da işaret eden Trump, "Taliban, Afganistan ve bunların temsilcileri ile çok iyi geçiniyoruz." değerlendirmesinde bulundu. 

    CENTCOM Komutanı Irak'taki asker sayısının 3 bine düşeceğini açıklamıştı

    ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth F. McKenzie, dün yaptığı açıklamada, "Irak güçlerinin elde ettiği büyük ilerleme karşılığında, Irak hükümetiyle ve koalisyon ortaklarımızla koordinasyon ve istişare içinde ABD, eylül ayı boyunca Irak'taki askeri varlığımızı 5 bin 200'den 3 bine azaltma kararı aldı" ifadesini kullanmıştı.

    Irak'ta kalan ABD askerlerinin, IŞİD'in kalıntılarının kökünü kazıdığını ileri süren CENTCOM Komutanı, Irak güvenlik güçlerine yardım etmeyi ve tavsiyede bulunmayı sürdüreceklerini de söylemişti. 

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