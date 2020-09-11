ABD, Rusya’nın Navalnıy olayında 'suçunu itiraf etmesini' istiyor

Hutchison, “Rusya’ya bakıyor ve ileriye bir adım atarak bunun Rusya’da yapıldığını itiraf etmesini ve birilerinin bundan dolayı adalet önüne çıkarılmasını bekliyoruz” ifadesini kullandı.

Hutchinson ayrıca bazı NATO ülkelerinin Navalnıy olayıyla ilgili tedbirler almak istediğini hatırlattı.