Pompeo, ABD'nin Pekin Büyükelçisi'nin görevden ayrılacağını duyurdu

Mike Pompeo, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda, ABD'nin Pekin Büyükelçisi Terry Branstad'a üç yılı aşkın süre boyunca verdiği hizmetten ötürü teşekkür etti.

Pompeo ayrıca Branstad'ın; ABD-Çin ilişkilerinin, sonuç odaklı, mütekabil ve adil hale getirilmesi amacıyla dengelenmesine katkıda bulunduğunu belirtti.

I thank Ambassador Terry Branstad for his more than three years of service to the American people as U.S. Ambassador to the People’s Republic of China. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) September 14, 2020

Terry Branstad'ın eylül ayında Çin'in resmi gazetesi People's Daily’de yayımlanmasını arzu ettiği makalenin geri çevrilmesi tartışma yaratmıştı. Branstad, makalede Çin hükümetini son yıllarda ABD'nin açık sözlülüğünden ‘faydalanmakla’ itham ediyordu.

People's Daily gazetesi, ‘gerçeklerle bağdaşmadığı’ gerekçesiyle makaleyi yayınlamayı reddetmişti.