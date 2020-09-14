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    TikTok ve Oracle logolarının birarada illüstrasyonu

    Oracle'ın TikTok'a ortaklığı için anlaşma, Trump'ın ulusal güvenlik incelemesinden geçecek: 'Karar siyasi olacak'

    © REUTERS / DADO RUVIC
    ABD
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/abd/202009141042844940-oraclein-tiktoka-ortaklik-teklifi-trump-yonetiminin-ulusal-guvenlik-incelemesinden-gececek-karar/

    Çinli şirket ByteDance'in sahibi olduğu TikTok'a Oracle'ı ortak alma teklifi bu hafta Trump yönetiminin ulusal güvenlik incelemesinden geçecek. Doğrudan satış isteyen Trump'ın ortaklık anlaşmasını onaylayıp onaylamayacağı şimdilik meçhul. Uzmanlara göre Trump yönetimi en nihayetinde siyasi bir karar verecek.

    Washington ile Pekin arasındaki jeopolitik-stratejik mücadelenin başını çeken ticaret savaşının parçasına dönüşen TikTok'un ABD'de yasaklanmayı bertaraf etmek için Amerikalı bir şirketle bütünleşmesi pazarlıklarında Oracle'ın ipi göğüslemesiyle ilgili Hazine'den açıklama geldi. 

    Hazine Bakanı Steven Mnuchin, yazılım devi Oracle'ın Çin menşeli popüler kısa video uygulaması TikTok'a ortak olmasıyla ilgili teklifin kendilerine gönderildiğini duyurdu.

    Oracle'ı Microsoft'a tercih ettiler

    TikTok'un sahibi Çinli şirket ByteDance'in ortaklık için Oracle'ı Microsoft'a tercih etmesinin ardından konuşan Mnuchin, teklifi bu hafta gözden geçireceklerini belirtti.

    Pekin, TikTok algoritmasının yabancıya devredilmesi üzerinde söz sahibi olunca

    Trump yönetimi, ABD'de 100 milyon kullanıcısı olan TikTok'la ilgili kullanıcı verilerini Çin Komünist Partisi'ne (ÇKP) verebileceği gerekçesiyle Amerikalı bir şirketin kontrolüne geçmediği takdirde yasaklama kararı çıkarmıştı. Başkan Donald Trump, ByteDance'e TikTok'un ABD'deki faaliyetlerini devretmesi için eylül ortasına dek mühlet koymuştu. Ancak ByteDance ile ABD'li teknoloji devleri arasındaki pazarlıklar doğrudan satıştan ortaklığa evrildi. Zira Pekin yönetimi, geçen ay ihracat kontrol kurallarını güncelleyerek TikTok'un algoritmasının yabancı alıcıya devredilmesi üzerinde söz sahibi oldu. Reuters, geçen hafta Pekin yönetiminin 'TikTok'un zorla satılmasındansa ABD'de kapatılmasına razı olduğu' haberini geçti.

    'TikTok'un güvenli teknoloji sağlayıcısı olacak'

    Oracle, bugün yaptığı açıklamada, TikTok'un ABD'de faaliyetlerini sürdürebilmesi için ByteDance ile takım oluşturacaklarını, Çinli şirketin ABD Hazine Bakanlığı'na ulaştırdığı teklife göre Oracle'ın TikTok'un güvenli teknoloji sağlayıcısı konumunda olacağını duyurdu. Açıklamanın ardından ABD'li yazılım devinin hisseleri yüzde 6.3 değer kazandı. 

    'ABD'li kullanıcıların verilerinin yönetimi Oracle'a geçecek'

    Reuters'e göre, ByteDance'in teklifi uyarınca, TikTok'un ABD'li kullanıcılarının verilerinin yönetimini Oracle devralacak. Şimdiki halde TikTok kullanıcı verileri, Alphabet bulutunda Singapur'daki bir yedeğiyle saklanıyor. Bu operasyonlarda General Atlantic ve Sequoia gibi ByteDance'in başlıca yatırımcılarına da azınlık hisseleri verilecek.

    'Veri güvenliğini garantiye almak için'

    Doğrudan satış isteyen Trump'ın ortaklık anlaşmasını onaylayıp onaylamayacağı şimdilik meçhul. CNBC'ye açıklamasında anlaşma teklifini bu hafta gözden geçireceklerini dile getiren Mnuchin, şifrelerin, Amerikalıların verilerinin, telefonların güvende olduğunu garantiye almaları gerektiğini, gelecek birkaç günde bu konuda kendi teknik ekipleri eşliğinde Oracle ile görüşmeler yürüteceklerini söyledi. 

    '20 bin yeni istihdam sağlayacak ABD merkezli şirket yaratma' vaadi

    Hazine Bakanı, anlaşmanın onayı için 20 Eylül mühleti koyduklarını, gelen teklifte 20 bin yeni istihdam sağlayacak ABD merkezli şirket yaratma taahhüdünün yer aldığını aktardı. 

    ByteDance-Oracle pazarlıklarının, anlaşmaları ulusal güvenlik riskleri açısından inceleyen ABD'de Yabancı Yatırım Komisyonu'nun (CFIUS) gözetiminde ilerlemesinin ardından, Mnuchin, Trump yönetiminin de ayrı bir ulusal güvenlik incelemesi yapacağını belirtti. Reuters'e konuşan hukuk uzmanları en nihayetinde Trump yönetiminin siyasi bir karar vereceği yönünde görüş bildirdi. 

    Emsali var

    ByteDance'in Oracle ile vardığı anlaşmaya CFIUS'un iki yıl önce Çinli Oceanwide Holding'in ABD'li sigorta şirketi Genworth'ü satın almasını emsal olarak göstereceği öğrenildi. 

    O anlaşmada, Çin Oceanwide, Genworth'ün ABD'li poliçe sahiplerinin verilerinin yönetilmesi konumunda ABD merkezli üçüncü bir tarafın hizmetini almayı kabul etmişti.

    Oracle CEO'su Trump destekçisi

    ByteDance'in Oracle ile benzer düzenlemeye giderek TikTok'un ABD'li kullanıcı verilerinin korunacağını savunmasını bekliyor.

    Oracle CEO'su Larry Ellison, teknoloji dünyasındaki nadir Trump destekçilerinden biri 

    Reuters/Ipsos''un geçen ayki anketine göre ABD'lilerin yüzde 40'ı Trump'ın ABD şirketine satılmazsa TikTok'un yasaklanması tehdidini destekliyor. Trump'ın Cumhuriyetçi Partisi'nde bu oran yüzde 69'a çıkarken, sadece yüzde 32'si uygulamayı bildiğini söyledi. 

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