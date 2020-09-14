ABD’nin Avrupa’ya LNG sevkiyatında çöküş

ülkelerindeki LNG terminallerini işleten operatörlerin verilerine göre, bu yılın ilk 8 ayında ABD’den Avrupa Birliği ülkelerine 64.2 milyar metreküp LNG geldi, yani geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3.9 daha az. Bu rakamlar, yaz aylarında ABD’den akaryakıt alımlarında ani düşüş yaşandığını gösteriyor.

Bununla birlikte düşüşün eylülde de devam ettiği görülüyor. Bu da Amerikan LNG’nin Avrupa gaz iletim sistemine girişinde Ocak ayından bu yana ilk kez 2019’daki hızın gerisinde kalmasına yol açtı.

ABD’de, ağustos ayında Dominion Cove Point dışında tüm LNG fabrikalarında üretim kapasitelerinin yüzde 50’sinin de aşağısına düştü. Meksika Körfezi’ndeki fabrikaları ise ağustos sonunda Laura fırtınası yüzünden kapanmak zorunda kaldı.

Avrupalı alıcılar LNG’yi Avrupalı üreticilerden metreküpü 60-70 dolara alarak ABD’deki fabrikalara ceza ödemeyi tercih ediyor.

Ancak sonbaharda LNG fiyatlarının yükselmesiyle ABD fabrikalarının planladıkları satış hacimlerine dönmesi bekleniyor. ABD Enerji Bakanlığı’nın tahminlerine göre, kış aylarında üretim seviyesi günlük yaklaşık 255 milyon metreküp olacak.

Ayrıca dünya genelinde de gaz fiyatları eski rakamlara dönme eğilimini gösteriyor. Asya’da spot LNG partileri şimdiden bin metreküpü 140-150 dolardan satılıyor. Kuzey Batı Avrupa terminallerindeki spot fiyatları ise bin metreküpü 130 dolarlık seviyeye döndü.