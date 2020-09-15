Trump'tan İran'a gözdağı: Herhangi bir saldırıya bin kat büyüğüyle yanıt veririz

İran’ın ABD Büyükelçisi'ne suikast planı düzenleyeceği iddiasını değerlendiren ABD Başkanı Donald Trump, herhangi bir saldırıya ‘bin kat büyüklükte bir saldırıyla yanıt vereceklerini’ söyledi.

ABD ile İran arasındaki ilişkiler bu kez de ‘misilleme suikastı’ iddiası nedeniyle gerildi.

Kasım Süleymani’nin intikamını almak amacıyla ABD büyükelçisine suikast düzenleneceği iddiaları üzerine konuşan ABD Başkanı Donald Trump, “İran'ın ABD'ye herhangi bir biçimde yapacağı herhangi bir saldırıya karşılık, bin kat daha büyük bir saldırıyla karşılık verilecek” dedi.

Ne olmuştu?

Amerikan siyasi haber sitesi Politico, İran’ın Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani suikastına misilleme olarak ABD'nin Güney Afrika Büyükelçisi Lana Marks'ı hedef alabileceğini öne sürmüştü.

İran Dışişleri Bakanlığı, ‘karşı propaganda’ dediği iddiaya sert tepki göstermiş ve “Amerika, haydut devlete dönüştü” demişti.