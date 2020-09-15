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    West: İsa 'mucizesiyle' yetinmedi, bu kez de kendisini 'yeni Musa peygamber' ilan etti

    © REUTERS / Danny Moloshok
    ABD
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    Seçim kampanyasında İsa peygamber gibi ‘su üzerinde yürümek’ gibi atraksiyonlara imza atan ünlü rapçi Kanye West, bu kez de kendisini ‘yeni Musa peygamber’ ilan etti. West ayrıca NBA ve müzik endüstrisi için ‘günümüzün köle gemileri’ yorumunu yaptı.

    ABD’de 3 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimlerine ramak kala bağımsız adaylığını koyan rap/hip hop sanatçısı Kanye West'in dinle imtihanı sürüyor.

    Twitter hesabından çok fazla anlaşılmayan bir dizi paylaşımda bulunan West, siyah nüfusun çoğunlukta olduğu NBA ve müzik endüstrisini ‘modern zamanın esir gemileri’ olarak niteledi. Başkaları için hayatını riske atacağını savunan West, kendisini de ‘yeni Musa peygamber’ ilan etti.

    Sahip olmadıkları etiketler üzerinden siyahlarla tartışmayı reddettiğini belirten West, “Universal ve Sony'deki herkesin sözleşmesini görmem gerekiyor. Halkımın köleleştirilmesini izlemeyeceğim. Halkım için hayatımı riske atıyorum. Müzik endüstrisi ve NBA, günümüzün köle gemileridir. Ben de yeni Musa’yım” ifadelerini kullandı.

    Sony ve Universal ile sözleşmesi bitene kadar müzikten uzak duracağı sinyalini veren Kanye West, “Tanrı aşkına… İsa adına… Gel ve beni al” dedi. West, plak şirketleriyle eserlerinin hakları üzerinden yaşadığı yasal mücadelelerle biliniyor.

    'Kral İsa' adında albümü de bulunan Kanye West son olarak geçtiğimiz hafta, siyah nüfusun çoğunlukta olduğu Atlanta'da düzenlediği pazar ayini konserinde 'İsa peygamberin gölün üstünde yürüme mucizesine' atıfla bir numara gerçekleştirmişti.

    Etiketler:
    Esir, köle, NBA, Hz. İsa, Hz. Musa, ABD, Kanye West
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