ABD'de kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerine giderek yaklaşılırken Trump'ın ekibinin bir hata yaptığı anlaşıldı.
Politico'nun haberine göre Trump'ın ekibi, ABD ordusuna destek kampanyası için bir reklam broşürü hazırladı. "Trump'ın Komitesi: Amerika'yı Yeniden Büyük Yapacağız" adıyla düzenlenen kampanya kapsamında toplanan paralar ABD'nin seçim ekibine aktarılıyor. Ancak Politico'nun editörleri, 8 Eylül'de yayınlanan broşürde Rus MiG-29 savaş jeti ile Kalaşnikov AK-74 otomatik tüfeğinin fotoğrafının kullanıldığını fark etti.
ABD ordusu için F-16 ve A-10 uçaklarını geliştiren ekipten yer alan ABD'li tasarımcı Pierre Sprey, görseldeki uçağın MiG-29 olduğunu doğrulayarak "Bu avcı uçağının da ordumuzu desteklediğini görmekten memnunum" şeklinde kinaye yaptı.
Moskova Strateji ve Teknoloji Analiz Merkezi Direktörü Ruslan Puhov da görselde MiG-29 jetleri ile askerlerden en az birinde AK-74 tüfeği bulunduğunu teyit etti.
ABD ordusuna destek isteyen Trump'ın ekibi, reklam görselinde Rus MiG-24 avcı uçağı ve Kalaşnikov tüfeğini kullandı https://t.co/VJyqRrRzcu pic.twitter.com/kAGd0mBzze— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) September 15, 2020
Politico, seçim ekibinin bu görseli Shutterstock.com sitesinden aldığını ve orijinal posteri hazırlayan kişinin Andora'da yaşadığını ekledi.
ABD başkanlık seçimleri, 3 Kasım'da yapılacak. 2. dönem için adaylığını tekrar koyan Cumhuriyet Partili Trump, Demokrat aday Joe Biden'la yarışacak.
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