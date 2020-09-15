ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyası ekibinin ABD halkına orduya destek vermeleri yönünde çağrı yaptıkları bir reklamda Rus uçaklarını ve tüfeklerini kullandığı ortaya çıktı.

ABD'de kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerine giderek yaklaşılırken Trump'ın ekibinin bir hata yaptığı anlaşıldı.

Politico'nun haberine göre Trump'ın ekibi, ABD ordusuna destek kampanyası için bir reklam broşürü hazırladı. "Trump'ın Komitesi: Amerika'yı Yeniden Büyük Yapacağız" adıyla düzenlenen kampanya kapsamında toplanan paralar ABD'nin seçim ekibine aktarılıyor. Ancak Politico'nun editörleri, 8 Eylül'de yayınlanan broşürde Rus MiG-29 savaş jeti ile Kalaşnikov AK-74 otomatik tüfeğinin fotoğrafının kullanıldığını fark etti.

ABD ordusu için F-16 ve A-10 uçaklarını geliştiren ekipten yer alan ABD'li tasarımcı Pierre Sprey, görseldeki uçağın MiG-29 olduğunu doğrulayarak "Bu avcı uçağının da ordumuzu desteklediğini görmekten memnunum" şeklinde kinaye yaptı.

Moskova Strateji ve Teknoloji Analiz Merkezi Direktörü Ruslan Puhov da görselde MiG-29 jetleri ile askerlerden en az birinde AK-74 tüfeği bulunduğunu teyit etti.

ABD ordusuna destek isteyen Trump'ın ekibi, reklam görselinde Rus MiG-24 avcı uçağı ve Kalaşnikov tüfeğini kullandı https://t.co/VJyqRrRzcu pic.twitter.com/kAGd0mBzze — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) September 15, 2020

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Politico, seçim ekibinin bu görseli Shutterstock.com sitesinden aldığını ve orijinal posteri hazırlayan kişinin Andora'da yaşadığını ekledi.

ABD başkanlık seçimleri, 3 Kasım'da yapılacak. 2. dönem için adaylığını tekrar koyan Cumhuriyet Partili Trump, Demokrat aday Joe Biden'la yarışacak.