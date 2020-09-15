Trump kendini yalanladı: Esad'ı öldürecektim, Mattis karşı çıktı

2018'de kimyasal silah saldırısı düzenlediği iddiasıyla Suriye'yi vurmasıyla ilgili konuşan ABD Başkanı Trump, Devlet Başkanı Esad'a suikast emri vermek istediğini, ancak dönemin Savunma Bakanı Mattis'in kendisini durdurduğunu söyledi. Oysa Trump, 2018'deki açıklamasında Esad'a suikastın hiç tartışılmadığını savunmuştu.

Suriye'ye yönelik füze saldırısında Devlet Başkanı Beşar Esad'ı da öldürmeye niyetlendiği, fakat dönemin Savunma Bakanı Jim Mattis tarafından engellendiğine dair ünlü gazeteci Bob Woodward'ın 'Fear' kitabındaki iddiayı 2018'de yalanlamış olan ABD Başkanı Donald Trump, bunu unutmuş olacak ki, kendi yalanlamasını yalanladı.

Bugün Fox & Friends'e konuşan Trump, Esad'a atıfla "Bana kalsa onun başını ezerdim. Onun için her şeyi hazırlamıştım" diyerek ekledi: "Mattis yapmak istemedi. Mattis fazlasıyla abartılmış bir generaldi."

'Pişman değilim'

Esad'ı öldürme çalışmalarını durdurduğu için pişmanlık duyup duymadığı ve kararında Rusya'nın Suriye hükümetine askeri desteğinin rol oynayıp oynamadığının sorulması üzerine Trump şunları söyledi:

"Hayır, pişman değilim. Her iki durumla da (yaşamasıyla da ölmesiyle de) başa çıkabilirdim. Ama isteseydim namlumda onu indirecek kurşunum vardı ve Mattis buna karşı çıktı. Mattis bu şeylerin çoğuna karşıydı."

2018'de ne demişti?

Trump, 5 Eylül 2018'de Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında ise Woodward'ın kitabındaki Esad'a suikastı desteklediği iddiasını "Böyle bir şey hiç tartışılmadı" diyerek yalanlamıştı. Hatta Watergate skandalını ortaya çıkarmasıyla tanınan gazeteciyi "Kitap tümüyle kurmaca. Geçmiş başkanlar hakkında da yalan yazmıştı" diye suçlamıştı.

ABD Deniz Piyadelerinin 'Kuduz Köpek' namlı ünlü emekli generali Mattis, Trump'la Suriye'den çekilme konusundaki anlaşmazlık nedeniyle 2018'de Savunma Bakanlığı görevini bırakmıştı.

'BAE'ye F-35 satmakla ilgili sorunum yok'

Bugün Beyaz Saray'da düzenlenecek Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'in İsrail'le ilişkileri normalleştirme anlaşmasını da anımsatan Trump, "Filistinliler de en sonunda İsrail ile anlaşma imzalayan ülkelere katılacak. İzleyin ve görün. Kısa süre içinde başka ülkeler de İsrail ile anlaşacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Trump, İsrail'in karşı çıkmasına rağmen ABD'nin BAE'ye F-35 satıp satmayacağı konusunda "Benim BAE'ye F-35 satmakla ilgili sorunum yok" dedi.