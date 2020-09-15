Beyaz Saray'da İsrail-BAE-Bahreyn'den tarihi normalleşme anlaşmalarına imza: Trump'a göre 5-6 ülke daha katılacak

ABD Başkanı Donald Trump ile damadı ve başdanışmanı Jared Kushner'in mimarı olduğu İsrail ile BAE'nin 'ilişkileri tamamen normalleştirme' ve İsrail ile Bahreyn'in 'tam diplomatik ilişki kurma' anlaşmaları için Beyaz Saray'da 'tarihi' imza töreni gerçekleşti. Bu uzlaşıya üç Semavi dinde yer alan İbrahim (Abraham) peygambere atıfla İbrahim Anlaşmaları (Abraham Accords) deniliyor.

Filistinlilerin 'Arap krallıklarının ihaneti' tepkisini gösterdiği, imzacı Arap tarafların ise 'İran'a karşı birlik Filistin davasından daha önemli' vurgusunu yaptığı anlaşmalar için İsrail adına Başbakan Benyamin Netanyahu, BAE adına Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed el Nahyan ve Bahreyn adına Dışişleri Bakanı Abdullatif el Zayani Beyaz Saray'a geldi.

Tören öncesi Oval Ofis'te BAE, Bahreyn bakanları ve Netanyahu ile ayrı ayrı gazetecilerin karşısına çıkan Trump, 5-6 ülkenin daha İsrail'le ilişkileri normalleştirme anlaşmalarına katılabileceğini dile getirdi.

"This could lead to real peace in the Middle East."



President Donald Trump has spoken alongside the Emirati foreign minister ahead of the signing of a peace deal between Israel and the UAE, and claims other countries will be "quickly signing up".https://t.co/qFI8FgiJeJ pic.twitter.com/oXOBYG84Ot — SkyNews (@SkyNews) September 15, 2020

Trump, Netanyahu'yu ağırlarken "Yaklaşık 5 ülkeyle, ilaveten 5 ülkeyle yola koyulduk. 5-6 ülkenin daha çok süratle katılmasını sağlayacağız, halihazırda onlarla görüşüyoruz" diye konuştu.

Bazı anlaşmaların 3 Kasım ABD başkanlık seçimleri öncesi açıklanabileceğini söyleyen Trump, "Sadece halletmemize bakar" dedi.

Trump, "Seçimi kazanırsak İran'la anlaşma yapacağımızı sanıyorum" iddiasında da bulundu.

"This is peace in the Middle East without blood all over the sand” says President Donald Trump ahead of signing a peace deal with the UAE and Israel.



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Ardından törene geçilirken Trump, balkondan bahçede toplanan yüzlerce davetli ve gazeteciye hitabında 'bölgedeki tüm ülkelerin barış ve refah içinde yaşaması için tarihi adım' vurgusu yaptı:

* 25 yıldır ilk kez böyle bir anlaşma yapılıyor. Daha önce iki ülke imzalamıştı. Sadece iki ayda 2 ülke daha ekledik.

* İsrail ile Arapların düşman olduğu yalanı yıllardır terör ve şiddet çemberi yaratıp tüm dünyaya yaydı. Artık bundan uzaklaşmak isteniliyor. Diğer ülkeler de çok kısa sürede bu iki ülkeyi takip edecek.

#LIVE | US President Trump participates in Israel-UAE-Bahrain deal-signing ceremony at the White House – video #SputnikLivehttps://t.co/arbJHAmIGD — Sputnik (@SputnikInt) September 15, 2020

* Bu, el Aksa'nın saldırı altında olduğu yalanının sonudur.

* Bu, kapsamlı Ortadoğu barış anlaşmasının temelidir.

* İsrail, BAE ve Bahreyn turizmden sağlık ve güvenliğe geniş yelpazedeki sektörlerde ortak olarak güçlü işbirliği yapacak... Onlar dostlar. Müslüman dünyası İsrail'deki kutsal ibadethaneleri ziyaret edebilecek ve el Aksa Camii'nde namaz kılabilecek.

* On yıllardır devam eden bölünme ve çatışmanın ardından yeni bir Ortadoğu'nun şafağındayız. Bugün tarihin gidişatını değiştirmek için buradayız.

İmza töreninde BAE ve Bahreyn bakanlarına 'bilge liderlikleri', Bahreyn liderliğine İ'brahim'in tüm çocuklarına umut getirdiği' için teşekkür eden ve Arapça "Salam aleykum" diyen Netanyahu "Hepimizin karşı karşıya olduğu çok sayıda meydan okuma ve zorluğa karşın, tüm bunlara rağmen, bir an durup bu kaydadeğer günü takdir edelim" çağrısında bulunarak şunları söyledi:

* Tarihi dönüm noktasındayız, barış için yeni bir şafaktayız.

* Birkaç yıl önce bu imkansız görünürdü, ama çözüme yönelik kararlılıkla bölgeye yeni bir çehre getirdik, bunu başardınız.

* Bu anlaşmayla İsrail-Arap çatışmasının kati olarak son bulmasını umuyorum.

Anlaşmanın İngilizce, İbranice ve Arapça nüshaları taraflarca imzalandı.