ABD Donanması Karadeniz’e bir askeri gemi daha yolladı

ABD Altıncı Filo’dan yapılan açıklamada, hızlı transfer gemisi USNS Yuma’nın Kradeniz’e doğru yola çıktığı belirtildi.

Açıklamada, “ABD Deniz Taşımacılığı Komutanlığı'nın gemisi USNS Yuma, düzenli deniz operasyonlarına başlamak üzere kuzey istikametinde Karadeniz'e doğru yola çıktı. Altıncı Filo, bölgedeki müttefiklerimizi ve ortaklarımızı desteklemek amacıyla Karadeniz'de düzenli olarak operasyonlar düzenliyor” ifadelerine yer verildi.

Merkez karargahı İtalya’nın Napoli kentinde bulunan Altıncı Filo, sıklıkla NATO müttefikleri ve ortakları ile birlikte çok çeşitli savaş ve deniz operasyonlarını yürütüyor.

Daha önce ABD Deniz Kuvvetleri’ne ait Franklin Roosevelt destroyerinin de Karadeniz’e gönderildiği açıklanmıştı. Üzerinde güdümlü füzelerin bulunduğu Amerikan destroyerinin Karadeniz’deki varlığını nedeni, NATO müttefikleri ile birlikte ‘güvenlik amaçlı deniz operasyonlarının yürütülmesi’ olarak bildirilmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı ise, Karadeniz’e giren USS Franklin Roosevelt destroyerinin Rus Amiral Essen firkateyni tarafından takibe alındığını açıklamıştı.

USNS Yuma bu yıl içinde ABD Donanmasının Karadeniz’e giren 6. gemisi olacak.