Trump yönetimi, en erken yıl sonundan itibaren tüm yurttaşların ücretsiz koronavirüs aşısına erişimi için harekete geçti

Güvenli ve etkili Kovid-19 aşılarının devreye gireceğini varsayan ABD federal hükümetinin, aşılara en erken yıl sonundan itibaren ama aşamalı olarak isteyen her Amerikalının bedava erişimi için çok kapsamlı bir plan hazırladığı belirtildi.

The Associated Press'in (AP) haberine göre, ABD'de federal sağlık kurumları ile Savunma Bakanlığı (Pentagon), Kovid-19 aşılaması planı hakkında Kongre'ye rapor ve eyaletlerle diğer yerel yönetimlere yol haritası gönderdi.

Ocaktan ya da en erken yıl sonundan itibaren aşamalı olarak aşılama kampanyası başlatmaya yönelik plan taslağının nihai amacının, aşı olmak isteyen herkese ücretsiz aşı ulaştırmak olduğu belirtildi.

Aşıların dağıtımında Pentagon'un rol alacağı, ama aşılamayı sivil sağlık çalışanlarının yapacağı kaydedildi.

Hastalık Kontrol Önleme Merkezleri'nin eyaletlere gönderdiği yol haritasında şöyle deniliyor:

* Bu kampanya mevsimsel grip ve diğer önceki salgın bağlantılı aşılama müdahalelerinden çok daha büyük ve karmaşık.

* Aşı uygulamasında başta sağlık çalışanları olmak üzere temel meslek sahipleri ve savunmasız gruplara öncelik verilecek.

* Birçok firma tarafından üretilecek değişik aşılar ücretsiz dağıtılacak.

* Aynı firmanın aşısı, 21 ile 28 gün arayla 2 doz halinde insanlara verilecek.

* Bu çerçevede eyalet ve yerel yönetimlerin bir ay içinde dağıtım planlarını hazırlayıp sunmaları gerekiyor.

* ABD nüfusunun aşılanması, sprint değil maraton. Aşı kampanyası, 2. ve 3. aşamalarında bütün ülkeyi kapsayacak.

Başkan Donald Trump'ın dün Kovid-19 aşısının piyasaya çıkmasına 3-4 hafta kalmış olabileceğini söylemesi üzerine gazetecilerin bugün görüş aldığı federal yetkililer, aşıların geniş çaplı ulaşılabilirliğinin aylar alacağını belirtti.