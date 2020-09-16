'ABD'nin Ulusal Sağlık Enstitüleri, AstraZeneca'nın aşı deneylerindeki hastalık vakasını son derece endişeyle karşıladı'

İngiliz ilaç devi AstraZeneca'nın Kovid-19 aşısı klinik deneylerinde bir denekte omurilik iltihabı başgöstermesiyle ilgili ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'nin (NIH) soruşturma yürüttüğü medyaya yansıdı. NIH'dan bir yetkili, bir denekte omurilik rahatsızlığı çıkmasının kurumun en üst düzeyi tarafından son derece endişeyle karşılandığını söyledi.

Batı dünyasının en güvendiği Kovid-19 aşısı adayı olan Oxford Üniversitesi-AstraZeneca çalışmasında bir deneğin hastalanması üzerine küresel çaptaki klinik deneylere geçici olarak ara vermesiyle ilgili spekülasyonlar durulmuyor.

Oxford Üniversitesi-AstraZeneca aşı adayının Britanya, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan gibi ülkelerde yeniden başlatılan klinik deneylerinin şimdilik ABD'de askıya alınması devam ederken, ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'nin (NIH) denekte omurilik iltihabı başgöstermesi vakasıyla ilgili soruşturma yürüttüğü öğrenildi.

Kaiser sağlık haberleri sitesine göre, ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) Britanya'daki kurulların izinden giderek deneyleri yeniden başlatıp başlatmamayı değerlendiriyor. NIH'ın Nörolojik Hastalıklar ve Felç Enstitüsü'nün virüs araştırmalarına başkanlık eden Dr. Avindra Nath ise NIH'ın en üst düzey yetkililerinin bir denekte omurilik rahatsızlığı çıkmasını son derece endişeyle karşıladığını söyledi.

Soruşturması henüz planlama aşamalarında olan NIH'ın deneğin kan ve doku örneklerini edinmek istediğini aktaran Nath, "Herkes umutlarını aşı bulunmasına bağlarken, büyük bir komplikasyonun ortaya çıkması bütün her şeyi sekteye uğratabilir" dedi.

AstraZeneca doğrulamadı, ama bilim alemi denekte transvers miyelit (TM), yani omurilikte enflamasyon sonucu felç belirtileri ortaya çıktığını konuşuyor. Genellikle viral veya bakteriyel bir hastalığın sonucunda ya da bağışıklık sisteminin omuriliğe saldırması (otoimmün) sonucu oluşan TM, başladıktan 24 saat sonra son safhaya gelebiliyor ve mesane ile bağırsak kontrolünün kaybına da yol açabiliyor.

Kaiser sağlık haberleri sitesi, Dr. Nath ve bir başka nöroluğun TM vakasının sözkonusu olduğu görüşünde olduğunu aktardı.

"Nasıl yardım edebileceğimizi görmek isterdik, ama bilgi eksikliği bunu zorlaştırıyor" diyen Dr. Nath, nihayetinde milyonlarca kişiye verilecek bir aşının komplikasyon potansiyeliyle ilgili AstraZeneca'nın daha açıksözlü olması gerektiğini belirtti.

Kaiser sağlık haberleri sitesi, 'FDA'nın Britanya'daki klinik deneyler sırasında ortaya çıkan rahatsızlığa aşının neden olduğunu belirlemesi halinde ABD'deki klinik deneyleri durdurabileceğini' yazdı.

Reuters haber ajansı da konuyu bilen kaynaklarına dayanarak, klinik deneylerin Britanya'da cumartesi günü başlamasına karşın ABD'de başlatılan soruşturma nedeniyle hala askıda olduğunu duyurdu.

Askıya almanın en az bu hafta ortasına dek devam edeceğini aktaran haberde 'ABD'deki deneylerin ertelenmesi sürecinin uzamasının, ABD'de aşıya erişimi yavaşlatabileceği' belirtildi.

Ardından Oxford Üniversitesi, bugün online bir açıklama yaparak, deney sırasında ortaya çıkan rahatsızlığın aşıyla bağlantısı olmayabileceğini duyurdu.

Bir deneğin rahatsızlanması üzerine aşı adayının güvenliğiyle ilgili 'bağımsız bir gözden geçirme süreci yürüttüklerini' belirten Oxford, 'bu hastalığın aşı ile ilişkili olma olasılığının düşük olduğu yahut -hastalık aşıyla bağlantılıdır ya da bağlantılı değildir- demek için yeterli kanıt bulunmadığı değerlendirmesinin yapıldığını' aktardı.

Reuters, bu açıklamanın ardından soru sormak için AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi'nden yetkililere ulaşamadığını kaydetti.