Pompeo’dan Rusya’ya ‘Belarus’un egemenliğine saygı’ çağrısı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İngiliz mevkidaşı Dominic Raab ile görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, “Tüm ülkelerin, özellikle de Rusya’nın Belarus’un egemenliğine saygı duyma gereğini görüştük” ifadesini kullandı.

Belarus’taki protestolar için “ilham verici” nitelendirmesinde bulunan ABD’li bakan, Minsk’i “zulme” son vermeye çağırdı.

Pompeo ayrıca Belarus yönetiminden “ABD vatandaşının derhal serbest bırakılmasını” talep etti.

‘Belarus’taki olaylar AGİT kapsamında araştırılmalı’

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab da başta seçim sonuçları olmak üzere Belarus’taki olayların Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) kapsamında araştırılması gerektiğini belirtti.

“Belarus iktidarının uyguladığı aşırı şiddetin ve muhalif liderlerine yönelik sistematik takibin kesinlikle kabul edilemez olduğu görüşüne katılıyoruz. İngiltere, ABD ve partnerlerimiz ile birlikte, seçimlerdeki manipülasyonların yanı sıra, protestoculara yönelik işlenen özgürlüklere saldırıların ve insan hakları ihlallerinin AGİT kapsamında araştırılması için çalışacak” diye konuştu.

Rusya’ya ‘Navalnıy olayında şeffaflık’ çağrısı

Pompeo ve Raab ayrıca Rus muhalif Aleksey Navalnıy ile ilgili duruma değindi.

Pompeo, “Aleksey Navalnıy’in zehirlenmesini birlikte kınıyoruz. Hiç bir kimyasal silahın kullanımı hiçbir koşulda kabul edilemez. G7 ülkelerinin, Rusya’nın şeffaf davranması talebine katılıyoruz ve şimdi bir kez daha bu çağrıyı tekrarlıyoruz” dedi.

Raab da Navalnıy ile ilgili durumun “başlıca tedirginlik kaynağı” olarak kalmaya devam ettiğini belirterek, “Bunun sorumluluğu olmalı. Bunun için tüm partnerlerimizle çalışıyoruz. Rus yetkililerin, tam ve şeffaf soruşturma yoluyla Bay Navalnıy’e ne olduğunu açıklamak zorunda olduğunu düşünüyorum” ifadesini kullandı.