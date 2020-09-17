Kanye West, Grammy ödülünün üzerine idrarını yaptığı videosunu paylaştı

ABD başkanlığına adaylığını koyan rapçi Kanye West, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamalarda müzik endüstrisini eleştirdi.

West, "Bir müzik anlaşması imzaladığınızda, haklarınızdan vazgeçme yönünde imza atmış olursunuz. Efendiler olmadan kendi müziğinizle hiçbir şey yapamazsınız. Ne zaman çalınacağını ve nerede çalınacağını başkaları kontrol ediyor. Sanatçıların ün, turneler ve ürünler dışında hiçbir şeyi yok" ifadelerini kullandı.

When you sign a music deal you sign away your rights. Without the masters you can’t do anything with your own music. Someone else controls where it’s played and when it’s played. Artists have nothing accept the fame, touring and merch — ye (@kanyewest) September 16, 2020

​West ayrıca, "Dünyadaki en ünlü insanım ve Universal bana efendilerimin kaça mal olduğunu söylemeyecek, çünkü onları satın alabileceğimi biliyorlar. Siyah efendiler önemlidir."

Everyone please cover me in prayer ... I AM ONE OF THE MOST FAMOUS PEOPLE ON THE PLANET AND UNIVERSAL WONT TELL ME WHAT MY MASTERS COST BECAUSE THEY KNOW I CAN AFFORD THEM ... BLACK MASTERS MATTER — ye (@kanyewest) September 16, 2020

Müzik şirketlerinin etik olmayan taktikler kullandığını ifade eden West, sektörde 'kölelik' olduğunu ifade etti ve koronavirüs salgını sebebiyle turneye gidemeyen ve gelir elde edemeyen müzisyenler adına konuştuğunu ifade etti. 114 tweet'lik bir seri yazan ünlü rapçi, paylaşımlarında Universal music ile olan bütün kontratlarının da ekran görüntüsünü paylaştı.

West ayrıca, "Eğer Universal beni ararsa, söz veriyorum daha fazla fikrim var, tanrının üzerine söz veriyorum durmayacağım" ifadelerini kullandı ve Grammy Ödülü'nün üzerine tuvaletini yaptığı anların videosunu Twitter hesabına koydu.

I wonder if Universal gonna call me ... I promise I have more ideas ... I will not stop I PROMISE YOU ON GOD — ye (@kanyewest) September 16, 2020

West son olarak siyah nüfusun çoğunlukta olduğu NBA ve müzik endüstrisini ‘modern zamanın esir gemileri’ olarak nitelemişti. Başkaları için hayatını riske atacağını savunan West, kendisini de ‘yeni Musa peygamber’ ilan etmişti.

West, bugüne kadar 69 defa Grammy ödülüne aday gösterildi ve 21 tanesini kazandı.