ABD’li model ve oyuncu Amy Dorris, ABD Başkanı Donald Trump’ın kendisine 1997 yılında düzenlenen ABD Açık tenis turnuvasında cinsel tacizde bulunduğunu iddia etti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın kendisini taciz ettiğini ve vücuduna dokunduğunu öne süren Dorris, ABD başkanının zor kullanarak kaçmasına da izin vermediğini söyledi.

O dönemde 24 yaşında olduğunu belirten Dorris, “Beni zorla tuttu ve hareket edemedim. Beni öpmeye çalışırken onu itmeye çalıştım, bu şekilde zarar verebileceğimi düşündüm. Hala bu konu hakkında çok üzgün ve hasta hissediyorum. Kişilik haklarım ihlale uğradı” ifadelerini kullandı.

İki kız çocuğu annesi olan Dorris, yaşadığı taciz hakkında konuşmaya ilk olarak Trump’a benzer suçlamanın yapıldığı 2016 yılından önceki seçimlerde konuşmaya karar verdiğini ancak bunun ailesine zarar verebileceğini düşünerek vazgeçtiğini belirtti.

Model Amy Dorris’ten Trump’a cinsel taciz suçlaması: Beni zorla tuttu ve hareket edemedim. Beni öpmeye çalışırken onu itmeye çalıştım, bu şekilde zarar verebileceğimi düşündüm. Hala çok üzgün ve hasta hissediyorum. Kişilik haklarım ihlale uğradıhttps://t.co/JJgCt5AUYy pic.twitter.com/xz2TWh55P4 — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) September 18, 2020

​“Şu anda kızlarım 13 yaşına girmek üzere ve onlara kimsenin rızaları olmadan bir şey yapamayacaklarını öğretmek istiyorum. Onlara sessiz kalmayarak rol modeli olmak istedim” diyen Dorris neden şu anda konuşmaya karar verdiğini açıkladı.

Bununla birlikte Dorris, Guardian’a yaşadığı cinsel tacizi belgelemek için ABD Açık’a katıldığına dair biletleri ve o zamanlar gayrimenkul yatırımcısı olan ve ikinci eşi Marla Maples ile evli olan Trump’la çektirdiği altı fotoğrafı sundu.

Kasım ayındaki başkanlık seçimlerine yeniden adaylığını koyan ABD Başkanı Trump’ın avukatları ise Dorris’in cinsel taciz iddialarını kesin bir dille reddeti.