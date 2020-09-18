Paralel dünyadan BM yaptırımlarını geri getirip İran'a silah satan ülkeleri cezalandırmak için kararname çıkaracak

İran'la nükleer anlaşmadan çıktığı için BM onaylı anlaşma gereğince Tahran'a silah ambargosunun kalkmasını engelleyemeyen Trump, kendi çalıp kendi oynayacak. Trump'ın ilkin tetikleme mekanizmasını çalıştırıp İran'a yönelik tüm BM yaptırımlarını geri döndürdüğünü iddia edeceği, ardından İran'a silah satan ülkelere yaptırım uygulayacağı belirtildi.

Tahran'a 'tarihin en ağırı' diye nitelediği yaptırımlar uygulayan ABD Başkanı Donald Trump'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2015 tarihli İran'la nükleer anlaşmanın gereği olarak artık konvansiyonel silah ambargosunu kaldırmasını engelleyememesi üzerine yeni hamle arayışında olduğu belirtildi.

Reuters'e göre, Trump, İran'a karşı konvansiyonel silah ambargosunu delen herkese yaptırım uygulamasına izin veren başkanlık kararnamesi yayımlamayı planlıyor.

Reuters'in konuştuğu konuyu bilen 4 kaynak, Trump'ın başkanlık kararnamesini gelecek günlerde çıkarmasının, kararnamenin ABD Başkanı'na ihlalcilerin ABD piyasalarına erişiminin engellenmesi gibi ikincil yaptırımlar getirme yetkisini vermesinin beklendiğini söyledi.

Haberde Trump'ın bu hamlesinin gerisinde BM'nin İran'a silah ambargosu süresinin dolmasının yattığı belirtildi. ABD'deki kişi, kurum ve kuruluşlara zaten İran'a silah satışı yasakken, kararnameyle yabancı aktörlerin de İran'a silah satmaları halinde ABD yaptırımlarıyla cezalandırılacakları uyarısının yapıldığı kaydedildi.

Trump'ın Mayıs 2018'de ABD'yi çektiği İran'la nükleer anlaşmanın uzantısı olarak BM'nin İran'a konvansiyonel silah ambargosunun süresi 18 Ekim'de dolacak. Yani 3 Kasım ABD başkanlık seçimine iki hafta kala.

Trump yönetimi ise artık tarafı olmadığı anlaşmanın tetikleme mekanizmasını çalıştırarak İran'a tüm BM yaptırımlarını geri döndürülebileceği iddiasında. Hatta bunun için 20 Eylül tarihini verdi.

Öyle ki Washington, ortaklarının itirazlara rağmen, 20 Eylül'de İran’a karşı tüm BM yaptırımlarının silah ambargosu dahil yeniden devreye girdiğini tek başına ilan etmeye hazırlanıyor. BMGK'nin diğer üyeleri ise Trump yönetiminin bu tek taraflı adımına katılmıyor, görmezden geleceklerini belirtiyor ve herhangi bir yasal etkisinin olmayacağı uyarısını yapıyor.