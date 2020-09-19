Trump’tan ‘Rusya, hipersonik füze teknolojisini Obama yönetiminden çaldı’ iddiası

Seçim kampanyası çerçevesinde Minnesota’daki mitingde konuşan Trump, kendisine yöneltilen gizli bilgileri paylaştığı suçlamalarına yanıt verdi.

Suçlamaları reddeden Trump, sadece dünyanın en güçlü silahına sahip olduklarını söylediğini, silah hakkında bilgi dahi vermediğini belirtti. Trump, bu silahı kullanmalarının asla gerekmemesini umduğunu da ifade etti.

Trump, “Normal bir füzeden beş kat daha hızlı gidebilen süper bir hipersonik füzemiz var. Rusya, (füzeyle ilgili) bilgiyi Obama yönetiminden çaldı ve daha sonra kendi füzesini yaptı” sözleriyle sürdürdü.

‘Rusya ve Çin’i kıskandıracak bir silahımız var”

ABD’nin elinde dünyanın en güçlü silahının olduğunu tekrarlayan Trump, “Ordumuzu kimsenin mümkün olabileceğini düşünmediği bir seviyeye yükselttik. İnsanlığın bildiği en güçlü silaha sahip olduğumuzu söyledim. Bu doğru” dedi.

Trump, bahsettiği silahın Rusya ve Çin’in ABD’yi kıskanmasına yol açacak düzeyde gelişmiş olduğunu dile getirdi.

Trump, mayıs ayında Beyaz Saray’daki bir törende şu anda dünyada var olan herhangi bir füzeden 17 kat daha hızlı gidebilen bir füze üzerinde çalıştıklarını ileri sürmüştü.