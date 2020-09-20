Puşkov: Biden kazanırsa, ilk saldırı hedefi Rusya olan 'neoliberal-Troçkist koalisyonu' iktidara gelir

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nin Enformasyon Politikası Komisyonu Başkanı Aleksey Puşkov, Telegram hesabından yaptığı açıklamada yaklaşan ABD başkanlık seçimleri öncesi olası senaryoları anlattı.

Biden'in kazanması halinde ABD'de 'neoliberal-Troçkist koalisyonun' iktidarı ele geçireceğini kaydeden Puşkov, "Eğer bu 'cehennem koalisyonu' ABD'de zafer kazanır veya iktidarı ele geçirirse, oylamanın sonuçlarından bağımsız olarak, zaferin sarhoşluğuyla kendi 'değerlerini ve ideallerini' dünyanın geri kalanına empoze etmek için harekete geçecektir. Bu koalisyonu Soros finanse ediyor. Bu nedenle ilk saldırı hedefi Rusya olacak" ifadelerini kullandı.

Bununla birlikte Trump karşıtı koalisyonunun liderlerinin Biden'in zaferinden emin olmadığını belirten Puşkov, "Eğer mevcut başkan Donald Trump seçimlerde zafer kazanırsa ve bir dönem daha seçilirse, muhalifler yenilgiyi kabul etmeyecek" diye ekledi.

ABD başkanlık seçimleri, 3 Kasım'da yapılacak. ABD'yi bir daha yönetmek isteyen Cumhuriyet Partili Trump, 77 yaşındaki Demokrat aday Joe Biden'la yarışacak.

Daha önce Trump, Rusya'nın Biden'ı ABD başkanı olarak görmek istediğini öne sürmüştü.