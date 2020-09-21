Pompeo'dan Ermenistan Bağımsızlık Gününü kutlama mesajı: Minsk Grubu himayesinde Dağlık Karabağ görüşmelerine geri dönün

Ermenistan'da 21 Eylül 1991 referandumuyla halkın Sovyetler Birliği'nden bağımsızlık ilanından yana oy kullanmasının onuruna kutlanan resmi bayramla ilgili kutlama mesajı gönderen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "ABD, ortak demokratik değerler ve barış ile refah arzusu temelinde halklarımız arasındaki bağları geliştirirken ikili ortaklığımızı inşa etmeyi sürdürmeye kararlıdır" dedi.

'Hukuk devletini güçlendirmeye yönelik devam eden kararlılık'

ABD Dışişleri Bakanı 'Ermenistan'ın hukuk devletini güçlendirmeye yönelik devam eden kararlılığından, bağımsız yargı oluşturmasından ve artan ekonomi ve yatırım fırsatlarından ABD'nin memnuniyet duyduğunu' ifade etti.

Pompeo, 'Ermenistan'ın yolsuzlukla mücadele çabalarını şeffaflık ve hukuk kuralları çerçevesinde sürdürmesini ve yurttaşlarına hesap verebilirliğini artırmasını' överek, "Sizi bu çabalarınızda desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

'Dağlık Karabağ ihtilafına barışçı çözüm' isteği

Washington'ın 'Dağlık Karabağ ihtilafına barışçı çözüm bulunmasına yardım etme kararlılığının sürdüğünü' dile getiren Pompeo, taraflara 'AGİT Minsk Grubu Eşbaşkanlığı himayesi altında esaslı müzakereleri mümkün olduğunca kısa sürede yeniden başlatmaları' için çağrı yaptı.

Bu yıl Kovid-19 pandemisi nedeniyle dünyanın daha önce görülmemiş meydan okumalarla karşılaştığını belirten Pompeo, "Pandemiyle mücadelede yakın işbirliğimizin halklarımız arasındaki işbirliğini daha da güçlendirmesinden gururluyuz" diye ekledi.

ABD Dışişleri Bakanı, kutlama mesajını "Ermeni halkına barış, özgürlük ve refah içinde bir yıl diliyorum" sözleriyle noktaladı.