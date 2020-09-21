ABD Adalet Bakanlığı New York, Portland ve Seattle'ı 'anarşiye izin veren şehirler' olarak tanımladı

Demokrat Partili yerel yönetimlerin olduğu Seattle, Portland, New York şehirlerini 'kanunsuz' oldukları gerekçesiyle federal fonları kesmekle tehdit eden Trump'ın arzu ettiği sınıflandırma, Adalet Bakanlığı'ndan geldi.

ABD, beyaz polisin silahsız siyah yurttaşları katletmesinin tetiklediği ırkçılık karşıtı protestolarla sarsılırken, Başkan Donald Trump'ın protestocuların güçlü olduğu şehirlere yönelttiği federal fonları kesme tehdidi hayata geçmeye başladı.

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Trump'ın 'anarşist bölgelerin sınırlarının belirlenip listesinin oluşturulması' talimatını verdiği Adalet Bakanı William Barr, emre icabet etti.

Adalet Bakanlığı, bugün bir açıklama yaparak, New York, Oregon eyaletindeki Portland ve Washington eyaletindeki Seattle şehirlerini 'anarşiye izin veren yetki bölgeleri' olarak belirlediğini duyurdu.

Demokrat Partili yerel yönetimlerin bulunduğu bu üçlüyü 'şiddet ve mala mülke zarar verilmesinin sürmesine izin vermek ve suç faaliyetleriyle mücadele için mantıklı önlemlerin alınmasını reddetmekle' suçlayan Adalet Bakanlığı, böylelikle Trump'ın bu şehirlere federal fonları kesmesinin önünü açtı.

Department of Justice Identifies New York City, Portland and Seattle as Jurisdictions Permitting Violence and Destruction of Property https://t.co/CvqKwNIQTw — Justice Department (@TheJusticeDept) September 21, 2020

Adalet Bakanı'ndan üç şehre 'tornistan' çağrısı

Nitekim Barr, "Yurttaşların güvenliği tehlikedeyken federal vergilerden toplanan dolarların israf edilmesine izin veremeyiz. Bugün Adalet Bakanlığı tarafından belirlenen şehirlerin gidişatlarını tersine çevirmelerini, hükümetin temel işlevini yerine getirmeyi ciddiye almaya ve kendi yurttaşlarını korumaya başlamalarını umuyorum" açıklamasını yaptı.