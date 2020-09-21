ABD'nin Ankara Büyükelçiliği: ABD, Sevilla haritasının hukuki bir öneme sahip olduğunu düşünmemektedir

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, "ABD (Yunanistan'ın sözde kara sularına ilişkin) Sevilla haritasının hukuki bir öneme sahip olduğunu düşünmemektedir." ifadeleri kullanıldı.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden Doğu Akdeniz'de Yunanistan tezlerinin kaynağı olan Sevilla haritasına yönelik önemli bir açıklama geldi.

Büyükelçilikten yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin prensip gereği diğer devletlerin deniz yetki alanlarıyla ilgili ihtilaflarında herhangi bir pozisyon almadığı vurgulandı.

Yunanistan tezlerinin kaynağı olan Sevilla haritasının ABD için herhangi bir hukuki öneme sahip olmadığı belirtilirken, Avrupa Birliği'nin de Sevilla haritasını hukuki bağlayıcılığı olan bir belge olarak göremediğinin altı çizildi.

"Sevilla Haritası" adlı harita ile ilgili olarak bugüne kadar Türk basınında çok sayıda görüş yer almıştır... pic.twitter.com/McOp87udaQ — U.S. Embassy Turkey (@USEmbassyTurkey) September 21, 2020

​Deniz yetki alanlarının uluslararası hukuka dayalı olarak ilgili devletler arasında varılan mutabakatla karara bağlandığı hatırlatıldı.

ABD'nin iyi niyetli diyalog ve müzakere anlayışını şiddetle desteklediği, Türkiye ve Yunanistan'ı, arasındaki istikşafi görüşmeleri en kısa süre içinde yeniden başlatmaya teşvik ettiği vurgulandı.