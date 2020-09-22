ABD'li askeri dergi, olası kara savaşında Rusya ve ABD’nin şanslarını değerlendirdi

ABD’li askeri uzman Chris Osborne, Washington merkezli askeri analiz dergisi The National Interest (NI) için kaleme aldığı makalede Rusya ile kara savaşı olasılığına karşı ABD’nin şanslarını değerlendirdi.

ABD’li askeri uzman Chris Osborne, NI için kaleme aldığı makalede Rusya ile kara savaşı olasılığına karşı ABD’nin şanslarını analiz etti.

Rus Silahlı Kuvvetleri’nin hizmetinde 12 bin tankın bulunduğuna dikkat çeken yazar, bu sayının ABD’nin elindeki tank sayısının iki katı olduğunu vurguladı.

“Bu veriler, uzun süreli bir kara savaşının sonuçları konusunda ilginç bir soru gündeme getiriyor” diyen Osborne, olası çarpışmanın sonuçları ile ilgili tahminin, T-72B tanklarının teknik modernizasyonu konusunda veri eksikliğinden dolayı zorlaştığını sözlerine ekledi.

Rusya'nın güçlü kara kuvvetlerine sahip devlet olduğunu, ABD'nin ise ‘devasa deniz ve hava gücüne’ sahip olduğunu vurgulayan Osborne, bu bağlamda Amerikalıların ancak gökyüzünde avantaj elde etmeleri durumunda Rusya'yı karada yenebileceklerini sözlerine ekledi.