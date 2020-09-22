Pompeo, Kuzey Akım-2’ye karşı koalisyon kurduklarını duyurdu

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattının tamamlanmasına engel olmak için koalisyon kurduklarını belirterek, “Umarız bu boru hattı asla bitmez” dedi.

Pompeo, Bild’e açıklamasında, “ABD, Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattının Avrupa için risk oluşturduğunu düşünüyor, çünkü Avrupa, Rusya’dan gelen gaza bağımlı hale geliyor ve ayrıca Ukrayna’yı tehdit ediyor. Bu durum bildiğim kadarıyla birçok Almanı endişelendiriyor. Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı yapımının asla bitmemesini umuyoruz. Bunu önleyecek bir koalisyon kurulduğundan emin olmak için çalışıyoruz. Almanya hükümetinin, Navalnıy’ın başına gelenlerden sonra veya Rus gazına bağımlılıkla ilgili güvenlikleri için gerçek sonuçlar nedeniyle aynı fikirde olmasını umuyoruz” ifadesini kullandı.

Kuzey Akım-2 projesi, toplam yıllık kapasitesi 55 milyar metreküp olan iki doğalgaz boru hattının, Rusya'dan Almanya'ya Baltık Denizi'nin altından döşenmesini öngörüyor.

Avrupa ülkelerine kendi sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ihracatını yapmak isteyen ABD'nin yanı sıra Ukrayna, Polonya ve Baltık ülkeleri projeye karşı çıkıyor.