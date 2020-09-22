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    otizmli Linden - ABD polisi - vurma görüntüleri

    ABD polisi otizmli çocuğu vurmuş: ‘Anneme onu sevdiğimi söyleyin’

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    ABD'nin Utah eyaletinde polisin otizmli bir çocuğu vurduğu görüntüler ortaya çıktı. Yayımlanan görüntülerde, çocuğun " İyi hissetmiyorum. Anneme onu sevdiğimi söyleyin” dediği duyuluyor.

    Utah'a bağlı Salt Lake kentinde ikamet eden 13 yaşındaki otizmli Linden'ın avukatı Zach Weyher, olay gününe ait polis kamerası kayıtlarının yayımlandığını açıkladı.

    Çocuğun annesi Golda Barton'ın, 4 Eylül akşamı 911 acil yardım hattını arayıp kriz girişimi yetkililerinden, ruh hali bozulan oğlunun tedavi için hastaneye götürülmesi konusunda yardım istediğini söyleyen Weyher, polislerin de otizmli çocukla konuşmayı kabul ettiğini belirtti.

    Avukat Weyher, polislerin vurduğu çocuğun hayatta kaldığını ancak kırılan kemikleri olduğunu ve organlarının hasar gördüğünü dile getirdi.

    ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus
    © AA / Yasin Öztürk
    Polis şiddeti ve ırkçılık nedeniyle eleştirilen ABD yönetimi, Tiananmen Meydanı olaylarında hayatını kaybedenleri andı
    Hastanede tedavisi süren çocuğun "hayatta kaldığı için şanslı" olduğunu söyleyen Weyher, "Ne olursa olsun bu 13 yaşındaki silahsız bir çocuk. Polis, cezai bir suç nedeniyle değil, akıl sağlığı için arandı. Bir çocuk hastanede yatıyor. Daha iyi bir müdahale olabilirdi" ifadesini kullandı.

    Polisler defalarca ateş ediyor

    Görüntülere göre, anne Barton, çocuğunun sabah saatlerinde kendisine silahı olduğunu, iş arkadaşını vuracağını söylediğini ve evin camlarını kırdığını anlatıyor.

    Polislere bu silahın havalı tüfek veya havalı tabanca olduğunu düşündüğünü ifade eden Barton, polisleri görünce çocuğunun rahatsızlığının tetiklendiğini kaydediyor.

    Barton, "Çocuğum, (polis) rozeti gördü ve otomatikman sizin onu öldüreceğinizi veya kendini bir şekilde savunması gerektiğini düşündü. Çıldırdı" ifadesini kullanıyor.

    Görüntülerde, annenin eve gelen polislere çocuğunun polislerden korktuğunu, onlardan hoşlanmadığını söylediği ve sonrasında memurların çocuğu kovaladığı görülüyor.

    'İyi hissetmiyorum' dediği duyuluyor

    Polisler patikada yakaladıkları çocuğa yere yatmasını söylüyor ve ardından defalarca ateş ediyor.

    ABD Başkanı Trump, polis reformu kararnamesini imzaladı
    © AA /
    ABD Başkanı Trump polis reformu kararnamesini imzaladı
    Yere düşen çocuğun " İyi hissetmiyorum. İyi hissetmiyorum" ve “Anneme onu sevdiğimi söyleyin” dediği duyuluyor.

    Barton, olaydan sonra yaptığı açıklamada, çocuğunu panikletmemek için peşinden koşmadığını bu nedenle akıl sağlığı yetkililerine ihtiyaç duyduğuna dikkati çekti.

    Salt Lake Emniyeti'nin dün yayımladığı raporda, çocuğun silahı olduğuna dair herhangi bir bilgi yer almıyor.

    Polis şiddetinin ülke genelinde protesto edildiği ABD'de, otizmli çocuğun vurulduğu görüntüler, polislerin akıl sağlığı sorunları olan kişilere muamelesiyle ilgili tartışmaları da beraberinde getirdi.

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    Etiketler:
    ABD polisi, Golda Barton, Zach Weyher, otizm, Çocuk, Polis, Utah, ABD
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