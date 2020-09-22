Trump'tan sanal BM Genel Kurulu konuşması: BM, Kovid-19 salgınına ilişkin eylemlerinden dolayı Çin'i sorumlu tutmalı

Koornavirüs pandemisi nedeniyle bu yıl sanal düzenlenen BM Genel Kurulu'na banttan konuşmayla hitap eden ABD Başkanı Donald Trump, Çin ve Ortadoğu ile ilgili mesajlar verdi.